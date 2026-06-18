VIDEO: Στο νοσοκομείο 22χρονος οδηγός μετά από τροχαίο - Αναποδογύρισε το όχημά του

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7:00 π.μ., 22χρονος οδηγός, ενώ κινείτο στον δρόμο Πόλης Χρυσοχούς – Κάθηκας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο για παροχή βοήθειας, ενώ λήφθηκαν μέτρα για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου έτυχε των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κρατήθηκε για νοσηλεία στον χειρουργικό θάλαμο του νοσηλευτηρίου.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.

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