Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Στο νοσοκομείο 22χρονος οδηγός μετά από τροχαίο - Αναποδογύρισε το όχημά του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Στο νοσοκομείο 22χρονος οδηγός μετά από τροχαίο - Αναποδογύρισε το όχημά του

 18.06.2026 - 19:39
VIDEO: Στο νοσοκομείο 22χρονος οδηγός μετά από τροχαίο - Αναποδογύρισε το όχημά του

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 18 Ιουνίου 2026, στον δρόμο μεταξύ Πόλης Χρυσοχούς και Κάθηκας, κοντά στις Πάνω Αρόδες, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7:00 π.μ., 22χρονος οδηγός, ενώ κινείτο στον δρόμο Πόλης Χρυσοχούς – Κάθηκας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο για παροχή βοήθειας, ενώ λήφθηκαν μέτρα για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου έτυχε των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κρατήθηκε για νοσηλεία στον χειρουργικό θάλαμο του νοσηλευτηρίου.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.

Δείτε βίντεο: 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άκουσε την ποινή της η 32χρονη που έφερε στην Κύπρο 8 εκατομμύρια ευρώ σε 20 ταξίδια
Τράκαρε με κλεμμένο όχημα, εξαφανίστηκε και «έσβησε» στην Εντατική - Λεπτομέρειες
Εντοπίστηκε από λουόμενους ο 69χρονος Ελληνοκύπριος που κατέληξε σε παραλία - Ρίχνει φως η νεκροτομή
Αλλάζουν όλα στα αεροπορικά ταξίδια: Ιδού τα ποσά των αποζημιώσεων ανά χιλιόμετρα και πότε τις δικαιούστε - Τι ισχύει για δωρεάν χειραποσκευή
Ώρες αγωνίας για βρέφος 4 μηνών - Σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο στο Κρανίδι
Νοσοκομείο Λεμεσού: Σπασμένες πόρτες, βρώμικοι χώροι και τουαλέτες σε άθλια κατάσταση - Εικόνες που προκαλούν - Βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Προανήγγειλε διορισμό νέου απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό

 18.06.2026 - 19:25
Επόμενο άρθρο

Σορός άντρα εντοπίστηκε στις ρόδες αεροσκάφους που προσγειώθηκε στο Λονδίνο από το Μαρόκο

 18.06.2026 - 19:59
ΠτΔ: Προανήγγειλε διορισμό νέου απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό

ΠτΔ: Προανήγγειλε διορισμό νέου απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό

Ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον διορισμό νέου απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό προανήγγειλε την Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Προανήγγειλε διορισμό νέου απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό

ΠτΔ: Προανήγγειλε διορισμό νέου απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό

  •  18.06.2026 - 19:25
Τράκαρε με κλεμμένο όχημα, εξαφανίστηκε και «έσβησε» στην Εντατική - Λεπτομέρειες

Τράκαρε με κλεμμένο όχημα, εξαφανίστηκε και «έσβησε» στην Εντατική - Λεπτομέρειες

  •  18.06.2026 - 14:50
Άρχισε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το 2025 – Όλες οι πληροφορίες για προθεσμίες και πρόστιμα

Άρχισε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το 2025 – Όλες οι πληροφορίες για προθεσμίες και πρόστιμα

  •  18.06.2026 - 19:09
«Σπάει τη σιωπή» του ο Νίκος Αναστασιάδης: Την Τρίτη οι απαντήσεις του για το πόρισμα που προκάλεσε πολιτικό σεισμό

«Σπάει τη σιωπή» του ο Νίκος Αναστασιάδης: Την Τρίτη οι απαντήσεις του για το πόρισμα που προκάλεσε πολιτικό σεισμό

  •  18.06.2026 - 16:38
Μονή Αββακούμ: Αντιπαράθεση για τα τεκμήρια και το άσυλο της κατοικίας - Την 1η Ιουλίου η απόφαση για το ενδεχόμενο «δίκης εντός δίκης»

Μονή Αββακούμ: Αντιπαράθεση για τα τεκμήρια και το άσυλο της κατοικίας - Την 1η Ιουλίου η απόφαση για το ενδεχόμενο «δίκης εντός δίκης»

  •  18.06.2026 - 11:56
Εντοπίστηκε από λουόμενους ο 69χρονος Ελληνοκύπριος που κατέληξε σε παραλία - Ρίχνει φως η νεκροτομή

Εντοπίστηκε από λουόμενους ο 69χρονος Ελληνοκύπριος που κατέληξε σε παραλία - Ρίχνει φως η νεκροτομή

  •  18.06.2026 - 14:44
Ηνωμένο Βασίλειο: Αφαιρεί τις αναφορές σε ενεργή περιφερειακή κλιμάκωση από την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο

Ηνωμένο Βασίλειο: Αφαιρεί τις αναφορές σε ενεργή περιφερειακή κλιμάκωση από την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο

  •  18.06.2026 - 17:34
Άκουσε την ποινή της η 32χρονη που έφερε στην Κύπρο 8 εκατομμύρια ευρώ σε 20 ταξίδια

Άκουσε την ποινή της η 32χρονη που έφερε στην Κύπρο 8 εκατομμύρια ευρώ σε 20 ταξίδια

  •  18.06.2026 - 15:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα