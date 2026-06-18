ΠτΔ: Προανήγγειλε διορισμό νέου απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, και ερωτηθείς από δημοσιογράφο σχετικά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, «θα έχουμε νέο διορισμό από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». «Συζητήσαμε σήμερα κάποια ονόματα στη συνέχεια προηγούμενων συζητήσεων και πολύ σύντομα η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού προχωρήσει στις αναγκαίες εσωτερικές διεργασίες, θα προχωρήσει σε δημόσιες ανακοινώσεις», είπε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, σχετικά με τη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τί συζήτησαν σχετικά με το Κυπριακό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι συζήτησαν για τρία θέματα.

Είπε ότι συζήτησαν για τα αποτελέσματα της Προεδρίας και ότι ο κ. Κόστα του μετέφερε τα συγχαρητήρια για το ότι ένα μικρό κράτος μέλος απέδειξε στην πράξη ότι μπορεί να φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Το δεύτερο, ήταν η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σένγκεν. «Αναμένουμε, έχουμε κάνει όλη την προεργασία, πολύ σύντομα να έχουμε την πολιτική απόφαση, έτσι η χώρα μας να είναι σε θέση, να είναι πλήρες μέρος της ζώνης του Σένγκεν», είπε.

Σημείωσε ότι το τρίτο ήταν το Κυπριακό, «με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, να με ενημερώνει για δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε το τελευταίο διάστημα με τον Γενικό Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια των οποίων του μετέφερε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η όποια πρόοδος στα ευρωτουρκικά προϋποθέτει την υλοποίηση από πλευράς Τουρκίας των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των κυπρογενών υποχρεώσεων».

«Υπάρχει επιθυμία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε πρόοδο στα ευρωτουρκικά. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την Τουρκία, ξεκινώντας από το Κυπριακό», πρόσθεσε, εκφράζοντας ικανοποίηση που υπάρχει αυτή η συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Θα συνεχιστεί αυτός ο διάλογος, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες να πάμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί επανέναρξη των συνομιλιών», είπε.

Αναφερόμενος νωρίτερα στα αρχικά του σχόλια πριν την συνάντηση του Συμβουλίου στις επιτυχίες της Κυπριακής Προεδρίας, και στην αναβάθμιση της χώρας, είπε ότι αυτά ενισχύουν ακόμη περισσότερο τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες ισχύος της χώρας. «Μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε εσωτερικές προκλήσεις και την ίδια στιγμή ενισχύουν την διπλωματική μας φαρέτρα σε σχέση με την υπ’ αριθμό ένα προτεραιότητα μας που είναι η επίλυση του Κυπριακού και ο ρόλος που δύναται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε.

Σημείωσε ότι είχε «μια πολύ καλή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» και ότι είχε την ευκαιρία να συζητήσει με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νωρίτερα, στο περιθώριο της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. «Χαίρομαι γιατί είναι σε συνεχή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η προσωπική απεσταλμένη του οποίου θα επισκεφτεί τις Βρυξέλλες περί τα τέλη Ιουνίου», πρόσθεσε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.