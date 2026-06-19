Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που ξεκινά σήμερα

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.

«Καταλαβαίνουμε ότι μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται τώρα σε κατάπαυση του πυρός».

Σε ισχύ η εκεχειρία, λέει η Χεζμπολάχ

Πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε μετά από λίγο την είδηση και αναφέρει ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι σε ισχύ. Το πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι οι πηγές έλεγαν: «Μόλις μάθαμε για την εκεχειρία, την εφαρμόσαμε από την πλευρά μας».

Αρκετά άλλα μέσα ενημέρωσης, όπως τα AP, AFP και Times of Israel, επικαλέστηκαν πηγές που επιβεβαιώνουν την εκεχειρία στον Λίβανο, η οποία φέρεται να έγινε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, του Ιράν και των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: Naftemporiki.gr