VIDEO: «Ozempic babies»: Το φαινόμενο που σοκάρει – Πώς γυναίκες μένουν έγκυες παίρνοντας το ενέσιμο για απώλεια βάρους

Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, ειδικοί εξηγούν ότι η σύνδεση δεν αφορά άμεση “δράση” των φαρμάκων στη γονιμότητα, αλλά έμμεσες αλλαγές στον οργανισμό.

Όπως αναφέρουν ειδικοί, η χρήση φαρμάκων τύπου GLP-1, όπως το Ozempic, δεν σχετίζεται άμεσα με την αύξηση της γονιμότητας, ωστόσο η σημαντική απώλεια βάρους που προκαλείται μπορεί να επηρεάσει θετικά παραμέτρους του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, η βελτίωση της ινσουλινοαντίστασης, η μείωση των φλεγμονών και η συνολική καλύτερη ορμονική ισορροπία φαίνεται πως σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε αυξημένες πιθανότητες σύλληψης.

Όπως επισημαίνεται, τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν είναι φάρμακα γονιμότητας, ωστόσο η γενικότερη βελτίωση της υγείας του οργανισμού μπορεί να επηρεάσει έμμεσα την αναπαραγωγική λειτουργία.

Παράλληλα, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι σε περίπτωση προγραμματισμένης εγκυμοσύνης συνιστάται η διακοπή της αγωγής αρκετές εβδομάδες πριν τη σύλληψη.

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