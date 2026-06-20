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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: «Ozempic babies»: Το φαινόμενο που σοκάρει – Πώς γυναίκες μένουν έγκυες παίρνοντας το ενέσιμο για απώλεια βάρους

 20.06.2026 - 11:40
VIDEO: «Ozempic babies»: Το φαινόμενο που σοκάρει – Πώς γυναίκες μένουν έγκυες παίρνοντας το ενέσιμο για απώλεια βάρους

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα ένα φαινόμενο που αποκαλείται διεθνώς «Ozempic babies», με αναφορές να κάνουν λόγο για γυναίκες που έμειναν έγκυες ενώ λάμβαναν ενέσιμα φάρμακα τύπου GLP-1, όπως το Ozempic, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για τη ρύθμιση του διαβήτη και την απώλεια βάρους.

Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, ειδικοί εξηγούν ότι η σύνδεση δεν αφορά άμεση “δράση” των φαρμάκων στη γονιμότητα, αλλά έμμεσες αλλαγές στον οργανισμό.

Όπως αναφέρουν ειδικοί, η χρήση φαρμάκων τύπου GLP-1, όπως το Ozempic, δεν σχετίζεται άμεσα με την αύξηση της γονιμότητας, ωστόσο η σημαντική απώλεια βάρους που προκαλείται μπορεί να επηρεάσει θετικά παραμέτρους του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, η βελτίωση της ινσουλινοαντίστασης, η μείωση των φλεγμονών και η συνολική καλύτερη ορμονική ισορροπία φαίνεται πως σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε αυξημένες πιθανότητες σύλληψης.

Όπως επισημαίνεται, τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν είναι φάρμακα γονιμότητας, ωστόσο η γενικότερη βελτίωση της υγείας του οργανισμού μπορεί να επηρεάσει έμμεσα την αναπαραγωγική λειτουργία.

Παράλληλα, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι σε περίπτωση προγραμματισμένης εγκυμοσύνης συνιστάται η διακοπή της αγωγής αρκετές εβδομάδες πριν τη σύλληψη.

Δείτε το απόσπασμα:

 

 

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