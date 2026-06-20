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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος που αλλάζει φέρνει πίσω τα ταλέντα της»- Νέα αποστολή στο Λονδίνο με 20+ εργοδότες

 20.06.2026 - 12:29
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος που αλλάζει φέρνει πίσω τα ταλέντα της»- Νέα αποστολή στο Λονδίνο με 20+ εργοδότες

Τα προβλήματα της οικονομίας, η αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου, η μείωση του δημόσιου χρέους, τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας αλλά και οι πρωτοβουλίες για επαναπατρισμό Κυπρίων ταλαντούχων επαγγελματιών, αποτέλεσαν μεταξύ άλλων τα βασικά σημεία αναφοράς σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη σταθερά ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η χώρα καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα το δημόσιο χρέος μειώνεται και η ανεργία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Επεσήμανε επίσης ότι η οικονομία της χώρας αναβαθμίζεται συνεχώς από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Παράλληλα, τόνισε ότι η οικονομική σταθερότητα επιτρέπει στοχευμένες επενδύσεις στην Παιδεία, την Υγεία, το Στεγαστικό και την Κοινωνική Πολιτική, ενώ έκανε αναφορά σε μια εξωστρεφή και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ενισχύει τη διεθνή θέση της Κύπρου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρωτοβουλία “Minds in Cyprus”, η οποία στοχεύει στην επιστροφή ταλέντων από το εξωτερικό, σημειώνοντας ότι μέσα σε έναν χρόνο έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες.
Όπως ανακοίνωσε, την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται νέα αποστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη συμμετοχή πέραν των 20 εταιρειών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και αναζητούν προσωπικό.

Δείτε το βίντεο:

 

 

 

 

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