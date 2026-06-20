«Τρόοδος In Concert»: Μουσική, πολιτισμός και κοινωνική προσφορά στην Προεδρική Κατοικία - Δείτε φωτογραφίες

Η εκδήλωση προσέφερε στους παρευρισκόμενους μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία, συνδυάζοντας τη μουσική δημιουργία με την κοινωνική προσφορά, σε έναν ειδυλλιακό χώρο στο κέντρο του Τροόδους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δρ Μαρία Παναγιώτου, ο Υπουργός Υγείας κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης, η Υφυπουργός Ναυτιλίας κα Μαρίνα Χατζημανώλη, ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών κ. Χαράλαμπος Χριστοφίνας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δρ Ελίκκος Α. Ηλίας, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού κ. Γιάννης Τσουλόφτας, Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και άλλες προσωπικότητες της πολιτικής ζωής του τόπου.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τη στήριξη των ορεινών περιοχών μέσω πολιτιστικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών δράσεων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς και για την ανάδειξη εμβληματικών χώρων πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους κ. Γιώργος Τσιάκκας, μεταξύ άλλων, εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες του προς την Πρώτη Κυρία για τη φιλοξενία της εκδήλωσης, τονίζοντας ότι η στήριξή της αντανακλά τη διαχρονική ευαισθησία και προσήλωσή της σε δράσεις πολιτισμού, κοινωνικής προσφοράς και ανθρωπιάς. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης προς τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, καθώς και προς τον χορηγό της εκδήλωσης.

Η Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή της Προεδρικής Κατοικίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα κτήριο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, το οποίο από την περίοδο της Αγγλοκρατίας μέχρι και σήμερα διατηρεί ξεχωριστή θέση στη δημόσια ζωή του τόπου.

Στη συνέχεια, επεσήμανε τη σημασία της πολιτικής που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια για το άνοιγμα των εμβληματικών κρατικών κτηρίων προς την κοινωνία. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι χώροι αυτοί να λειτουργούν ως κέντρα πολιτισμού, μάθησης και ιστορικής μνήμης, προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Ανέφερε ότι μέσα από τις δράσεις που πραγματοποιούνται τόσο στο Προεδρικό Μέγαρο όσο και στην Προεδρική Κατοικία στο Τρόοδος προωθούνται η τέχνη, η κοινωνική προσφορά, η στήριξη της υπαίθρου και των μικρών επιχειρήσεων, καθώς και ο σεβασμός προς το περιβάλλον. Παράλληλα, σημείωσε ότι κάθε εκδήλωση αποτελεί αφορμή για τη φροντίδα και συντήρηση των χώρων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ κράτους, τοπικών κοινοτήτων και εθελοντών.

Κλείνοντας, η Πρώτη Κυρία εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία της διοργάνωσης. Εξήρε ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Γραφείο του Επιτρόπου Αναπτύξεως Ορεινών Κοινοτήτων και τον Επίτροπο κ. Χαράλαμπο Χριστοφίνα, στο Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων και τον Πρόεδρό του κ. Γιώργο Τσιάκκα, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και τη Διευθύντρια του κα Αλίκη Στυλιανού, την Επικεφαλής του Γραφείου της κα Μαρία Στατιώτη, καθώς και σε όλους τους λειτουργούς της Προεδρίας, της Διοίκησης, της Προεδρικής Φρουράς, του Υπουργείου Γεωργίας, του Τμήματος Δασών, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο της «Κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού» και στη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου ημέρας που θα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες. Τέλος, εξέφρασε την ευχή η νέα αυτή δράση να καθιερωθεί ως θεσμός, να προσελκύσει ακόμη περισσότερο κόσμο στην ορεινή Κύπρο και να αναδείξει τη δύναμη της μουσικής και του πολιτισμού ως μέσων σύνδεσης των ανθρώπων και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Στη συνέχεια, οι Γιάννης Διονυσίου και Γιάννης Παπαγεωργίου ταξίδεψαν το κοινό μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδύασε τραγούδια από τον πρόσφατο κοινό τους δίσκο «Λακούβα» με αγαπημένες δημιουργίες του ελληνικού τραγουδιού και επιλογές από την προσωπική τους δισκογραφία. Οι ερμηνείες των δύο καλλιτεχνών και η μοναδική ατμόσφαιρα της Προεδρικής Κατοικίας Τροόδους συνέθεσαν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, το Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, με την ΕΚΟ ως αποκλειστικό χορηγό.

Όλα τα καθαρά έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν για τη στήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού», ενισχύοντας το σημαντικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις στις ορεινές περιοχές με κοινωνικό πρόσημο. Παράλληλα, η πρωτοβουλία συνέβαλε στην προώθηση ενός μοντέλου ανάπτυξης που συνδυάζει τον πολιτισμό, την κοινωνική ευαισθησία και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.