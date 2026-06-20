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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από τις μπόρες στα 40άρια – Πώς θα εξελιχθεί το φετινό καλοκαίρι στην Κύπρο

 20.06.2026 - 13:35
Από τις μπόρες στα 40άρια – Πώς θα εξελιχθεί το φετινό καλοκαίρι στην Κύπρο

Συνηθισμένες είναι οι καλοκαιρινές μπόρες για την Κύπρο και δεν φαίνεται να συνδέονται με την κλιματική αλλαγή επισήμανε ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου, σημειώνοντας ότι το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι θερμό και ξηρό χωρίς διαφοροποιήσεις από προηγούμενες χρονιές.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι με βάση τις μελέτες του Τμήματος Μετεωρολογίας και την κλιματολογία του νησιού, «οι αστάθειες στις περιοχές της δικής μας τέτοια εποχή είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα στα ορεινά και το εσωτερικό, που είναι οι περιοχές που παραδοσιακά εκδηλώνεται η αστάθεια και ενδεχομένως να διαρκεί μέχρι και τα μέσα Ιουλίου». Ανέφερε μάλιστα ότι αστάθεια στην περιοχή μας έχει σημειωθεί ακόμα και κατά το μήνα Αύγουστο. «Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτές οι καλοκαιρινές μπόρες, ιδιαίτερα στα ορεινές περιοχές», ανέφερε.

Διευκρίνισε ότι τέτοια φαινόμενα σημειώνονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι και δεν είναι φαινόμενο που είναι αποτέλεσμα κλιματικής αλλαγής.

Πρόσθεσε ότι αυτές οι συνθήκες στο νησί διαρκούν στατιστικά μέχρι και τα μέσα Ιουλίου προσθέτοντας ότι από μέσα Ιουλίου μέχρι και τα μέσα Αυγούστου είναι και η πιο θερμή περίοδος για το νησί «άρα και εκεί περιορίζεται οποιαδήποτε αστάθεια λόγω της ξηρότητας της ατμόσφαιρας».

Με ψηλές θερμοκρασίες θα κλείσει ο Ιούνης

Ερωτηθείς για το πώς θα κλείσει ο Ιούνης σε επίπεδο θερμοκρασιών, ανέφερε ότι «ο Ιούνης θα κλείσει, όπως διαφαίνεται, με θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τις μέσες τιμές της εποχής που είναι 33-34 βαθμούς και θα κλείσει με μέσο όρο στους 37 βαθμούς για τις περιοχές του εσωτερικού».

Πρόσθεσε ότι κλείνουμε ένα Ιούνη, ο οποίος κατά τα άλλα στο πρώτο μισό του είναι ιδιαίτερα δροσερός, και κάπως πιο υψηλές θερμοκρασίες από αυτές της εποχής στο 2ο μισό του και θα ακολουθηθεί αυτή η τάση και αυτή την εβδομάδα μέχρι και τέλος Ιουνίου. «Όχι, κάτι το ακραίο όμως. Είμαστε 2-4 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο σε ορισμένες περιπτώσεις. Όχι κάτι το ακραίο. Κλείνει ένας πολύ δροσερός Ιούνης, με αρκετές καλοκαιριάτικες μπόρες στις ορεινές μας περιοχές».

Σημείωσε ότι ακολουθείται ένα μοτίβο μιας πολύ καλής χρονιάς που είχε ξεκινήσει από τον Δεκέμβρη του 2025 μέχρι και σήμερα και ένα πολύ καλό υδρολογικά τουλάχιστον έτος.

Υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένη υγρασία εδάφους λόγω της πολύ καλής βροχόπτωσης «η οποία είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας και για εκδήλωση αλλά και για εξάπλωση πυρκαγιών».

Από εδώ και πέρα, πρόσθεσε, αναμένεται ένα θερμό και ξηρό καλοκαίρι, η περίοδος με τις μέγιστες θερμοκρασίες αναμένονται μέσα Ιουλίου μέχρι μέσα Αυγούστου. «Σε αυτή την περίοδο, περιμένουμε παραδοσιακά να αγγίξουμε ξανά 40 βαθμούς. Ενδεχομένως να ξεπεράσουμε και φέτος τους 40 βαθμούς στις περιοχές ιδιαίτερα των περιοχών του εσωτερικού. Οι τάσεις να έχουμε κάτι διαφορετικό δεν υπάρχουν».

Ο καιρός μέχρι την Τετάρτη

Για το Σαββατοκύριακο και μέχρι την Τρίτη ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και βροχές σε ορεινά και περιοχές του εσωτερικού.

«Για το Σαββατοκύριακο έχουμε να πούμε ότι παραμένει κάποια σχετική αστάθεια στην περιοχή», σημειώνοντας ότι στις πλείστες περιοχές του νησιού θα δούμε έναν κυρίως αίθριο καιρό με παροδικές συννεφιές και «ενδεχομένως και σε κάποιες περιοχές του εσωτερικού, θα βλέπουμε κάποιες βροχές, ενδεχομένως και κάποιες καταιγίδες. Ιδιαίτερα και σήμερα αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη».

Η αστάθεια στην περιοχή παραμένει μέχρι την Τετάρτη όπως είπε ο κ. Χρυσάνθου, σημειώνοντας ότι από την Τετάρτη και μετά, διαφαίνεται ότι η αστάθεια αυτή υποχωρεί και ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Σε σχέση με την θερμοκρασία ο μετεωρολογικός λειτουργός ανέφερε ότι αυτή κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες τιμές της εποχής, σημειώνοντας ότι η πρόγνωση για το Σάββατο είναι κοντά στους 33 βαθμούς κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού ενώ από αύριο θα σημειωθεί μια σταδιακή άνοδο, πιθανό κοντά στους 35-37 βαθμούς που θα συνεχιστεί μέχρι την Τρίτη.

Σημείωσε επίσης ότι την Δευτέρα και την Τρίτη στην περιοχή θα επικρατεί αστάθεια κυρίως σε ορεινές περιοχές και σε περιοχές του εσωτερικού, ενώ από την Τετάρτη και μετά διαφαίνεται ένας κυρίως αίθριος καιρός.

Σε ερώτηση για το αν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις περιοχές του εσωτερικού, ο κ. Χρυσάνθου σημείωσε πως η αναφορά σε περιοχές του εσωτερικού, αφορούν την κοιλάδα της Μεσαορίας. «Οι περιοχές στην κοιλάδα της Μεσαορίας πολύ εύκολα εκδηλώνουν διαστάσια, λόγω του ότι μία ομοιόμορφη, επίπεδη επιφάνεια θερμαίνει ομοιόμορφα παραεδάφια στρώματα και δημιουργεί αυτή τη βίαιη ανάπτυξη νεφών και καταιγίδων», διευκρίνισε.

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