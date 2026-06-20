Συνάντηση ΠτΔ με Αμερικανούς Γερουσιαστές – Έμφαση στη στρατηγική συνεργασία Κύπρου και ΗΠΑ

Η αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τους κ.κ. Nathaniel Moran, Jim Costa, Brendan Boyle και Craig Goldman, μέλη διακομματικής αποστολής Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, επισκέπτεται την Κύπρο στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Σύνοδο του 91ου Διατλαντικού Διαλόγου Νομοθετών, η οποία διεξάγεται στις 19 και 20 Ιουνίου στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεχούς εμβάθυνσης και προώθησης της αναβαθμισμένης διμερούς σχέσης, στη βάση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω σύσφιγξη των διατλαντικών σχέσεων, οι οποίες αποτελούν βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία Κύπρου – ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ έγινε ανασκόπηση των εξελίξεων στο Κυπριακό, της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, καθώς και άλλων περιφερειακών και διεθνών θεμάτων.

Οι Αμερικανοί Γερουσιαστές εξήραν τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.