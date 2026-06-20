Mars: Αλλάζουν τα M&M’s – Εγκαταλείπονται οι τεχνητές χρωστικές – Ποιο χρώμα ίσως να μην ξαναδούμε

Σήμερα, όμως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πίσω από τα γνώριμα χρώματα στα μικρά σοκολατένια κουφέτα εξελίσσεται μια σύνθετη βιομηχανική και τεχνολογική αναμέτρηση, η οποία φέρνει τη Mars μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιστορίας της.

Η εταιρεία ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον Αύγουστο μια νέα εκδοχή των M&M’s που θα παράγεται χωρίς τεχνητές χρωστικές ουσίες. Η μετάβαση αυτή αποτελεί κομβικό βήμα στη στρατηγική της, ωστόσο συνοδεύεται από έναν σημαντικό περιορισμό: δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα χρώματα του προϊόντος, το μπλε και το καφέ, δεν θα περιλαμβάνονται ακόμη στη νέα σειρά.

Candy maker Mars will debut a version of M&M’s made without artificial dyes in August, but the bags of chocolate will be missing two hallmarks: The colors brown and blue. 🔗 https://t.co/u9DLaRSumc pic.twitter.com/s9qc0FG2E1 — The Wall Street Journal (@WSJ) June 18, 2026

Η νέα κατεύθυνση της Mars

Η απόφαση δεν προέκυψε τυχαία. Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση γύρω από τα πρόσθετα συστατικά και τις συνθετικές χρωστικές έχει αποκτήσει ιδιαίτερη ένταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πολιτικούς φορείς, οργανώσεις και καταναλωτές να ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και στροφή προς πιο φυσικές λύσεις.

Η Mars είχε ήδη ανακοινώσει από το 2016 την πρόθεσή της να περιορίσει σταδιακά τη χρήση τεχνητών χρωμάτων στα προϊόντα της. Ωστόσο, στον τομέα των γλυκισμάτων η εφαρμογή του σχεδίου αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκη απ’ όσο αρχικά εκτιμούσε η διοίκηση.

Για χρόνια, η εταιρεία θεωρούσε ότι οι καταναλωτές των ζαχαρωδών προϊόντων έδιναν μεγαλύτερη βαρύτητα στη γεύση και λιγότερη στα συστατικά των χρωστικών. Οι συνθήκες όμως άλλαξαν και οι πιέσεις εντάθηκαν, επιταχύνοντας τον σχεδιασμό για την αντικατάσταση των συνθετικών χρωμάτων.

Το μπλε που δεν βρίσκει διάδοχο

Από όλα τα χρώματα, το μπλε αποδείχθηκε μακράν το πιο δύσκολο στην αντικατάσταση.

Ενώ αποχρώσεις όπως το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο μπορούν να παραχθούν σχετικά εύκολα από φυσικές πρώτες ύλες όπως ο κουρκουμάς ή τα παντζάρια, η φύση δεν προσφέρει πολλές αξιόπιστες πηγές έντονου μπλε χρώματος.

Αυτό το πρόβλημα απασχολεί εδώ και χρόνια ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων. Μετά από εκτεταμένες δοκιμές, η Mars κατέληξε στη χρήση της σπιρουλίνας ως της πιο αποτελεσματικής φυσικής εναλλακτικής για την αντικατάσταση της συνθετικής χρωστικής Blue 1.

Παρά την επιλογή αυτή, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Η απόχρωση που προκύπτει είναι αισθητά πιο ανοιχτή σε σχέση με το χαρακτηριστικό μπλε των M&M’s, ενώ η χρήση της δημιουργεί σημαντικές τεχνικές δυσκολίες στη γραμμή παραγωγής.

Όταν η σπιρουλίνα δημιουργεί προβλήματα

Η σπιρουλίνα έχει καθιερωθεί ως δημοφιλής «υπερτροφή» χάρη στη μεγάλη περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνες και θρεπτικά συστατικά. Στο περιβάλλον ενός εργοστασίου, όμως, η συμπεριφορά της είναι πολύ διαφορετική.

Για να επιτευχθεί μια μπλε απόχρωση που να πλησιάζει το επιθυμητό αποτέλεσμα απαιτείται περίπου επτά φορές μεγαλύτερη ποσότητα χρωστικής σε σύγκριση με τις τεχνητές λύσεις.

Η αυξημένη χρήση της μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά των μιγμάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, δημιουργώντας πιο παχύρρευστες συνθέσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα συστήματα ψεκασμού που εφαρμόζουν το χρώμα στα κουφέτα, προκαλώντας αστοχίες και ανομοιομορφίες.

Παράλληλα, η συσσώρευση υπολειμμάτων στις σωληνώσεις και στα μηχανήματα αυξάνει τον χρόνο συντήρησης και καθαρισμού, επηρεάζοντας τόσο την παραγωγικότητα όσο και τις διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων.

Επενδύσεις και τεχνολογικός μετασχηματισμός

Η μετάβαση στα φυσικά χρώματα δεν αφορά μόνο την αλλαγή μιας συνταγής. Απαιτεί εκτεταμένες επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνολογίες παραγωγής.

Η Mars έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα αναβάθμισης περισσότερων από 300 μηχανημάτων στις μονάδες παραγωγής των M&M’s στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο αυτό εγκαθίστανται νέες δεξαμενές ανάμειξης, ισχυρότερα συστήματα κίνησης και πιο εξελιγμένες υποδομές καθαρισμού.

Το έργο θεωρείται ένα από τα πλέον απαιτητικά που έχει αναλάβει η εταιρεία. Περίπου 100 εργαζόμενοι συμμετέχουν αποκλειστικά στην ανάπτυξη φυσικών χρωμάτων, ενώ σημαντικό μέρος της ομάδας έχει αφιερωθεί μόνο στην αναζήτηση αξιόπιστης λύσης για το μπλε.

Το πράσινο που έδωσε λύση

Εκεί όπου το μπλε εξακολουθεί να προβληματίζει, το πράσινο χρώμα φαίνεται να έχει ήδη βρει τον δρόμο του.

Και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται σπιρουλίνα, αλλά σε αισθητά μικρότερες ποσότητες, γεγονός που περιορίζει τις δυσκολίες στην παραγωγική διαδικασία.

Έτσι, η Mars έχει καταφέρει να εξασφαλίσει τέσσερις βασικές φυσικές αποχρώσεις που μπορούν να παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα: κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης εξετάστηκαν και άλλες εναλλακτικές επιλογές, όπως το ροζ ή το μωβ. Τελικά απορρίφθηκαν, είτε επειδή παρουσίαζαν τεχνικές δυσκολίες είτε επειδή δεν ταίριαζαν με την ιστορική ταυτότητα του προϊόντος.

Ένα ιστορικό brand μπροστά σε ρίσκο

Η διοίκηση της Mars γνώριζε εξαρχής ότι κάθε παρέμβαση στα M&M’s θα προκαλούσε ισχυρές αντιδράσεις και μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.

Το προϊόν έκανε την εμφάνισή του το 1941, αρχικά ως σνακ για τους Αμερικανούς στρατιώτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και εξελίχθηκε σταδιακά σε παγκόσμιο σύμβολο της κατηγορίας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μπλε χρώμα προστέθηκε σχετικά αργά, το 1995, ύστερα από μεγάλη καταναλωτική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν περίπου δέκα εκατομμύρια άνθρωποι.

Η απόφαση να λανσαριστεί μια νέα έκδοση χωρίς το πλήρες χρωματικό φάσμα αποτέλεσε δύσκολη επιλογή για την εταιρεία. Ουσιαστικά, η Mars επιχειρεί να μετασχηματίσει ένα προϊόν με ιστορία οκτώ και πλέον δεκαετιών χωρίς να αλλοιώσει την αναγνωρίσιμη ταυτότητά του.

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Οι δοκιμές που πραγματοποίησε η εταιρεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές δεν εντοπίζουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στη γεύση ανάμεσα στις νέες και τις σημερινές εκδόσεις των M&M’s.

Η πρώτη κυκλοφορία των προϊόντων με φυσικές χρωστικές θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτυακής διάθεσης, ενώ οι παραδοσιακές εκδόσεις με τεχνητά χρώματα θα συνεχίσουν να βρίσκονται κανονικά στα ράφια.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Mars είναι να αναπτύξει φυσικές εκδοχές και για τα έξι κλασικά χρώματα μέχρι το 2028. Μέχρι τότε, όμως, το μπλε παραμένει ο μεγαλύτερος τεχνολογικός γρίφος της εταιρείας και ίσως το πιο δύσκολο εμπόδιο στη μετάβαση ενός από τα πιο εμβληματικά γλυκίσματα της παγκόσμιας αγοράς στη νέα εποχή των φυσικών συστατικών.

Πηγή: newmoney.gr