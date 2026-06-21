Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΟ παντοδύναμος κόκκινος χυμός που νικά τη φλεγμονή – Τι περιέχει
ΥΓΕΙΑ

Ο παντοδύναμος κόκκινος χυμός που νικά τη φλεγμονή – Τι περιέχει

 21.06.2026 - 09:36
Ο παντοδύναμος κόκκινος χυμός που νικά τη φλεγμονή – Τι περιέχει

Ένας χυμός ντομάτας εμπλουτισμένος με ισοφλαβόνες σόγιας ενδέχεται να περιορίζει ορισμένους δείκτες χρόνιας φλεγμονής σε ανθρώπους με παχυσαρκία, υποστηρίζει μικρή κλινική μελέτη στις ΗΠΑ.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Ohio State University και του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας και δημοσιεύθηκε στο Molecular Nutrition & Food Research, εξέτασε αν ο συνδυασμός λυκοπενίου και ενώσεων της σόγιας μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες αλλαγές στον οργανισμό.

Μετά από 4 εβδομάδες καθημερινής κατανάλωσης του ροφήματος, οι ερευνητές κατέγραψαν μείωση τριών προ-φλεγμονωδών πρωτεϊνών στο αίμα. Τα ευρήματα θεωρούνται ενδιαφέροντα, αν και όχι οριστικά, καθώς στη δοκιμή συμμετείχαν μόλις 12 άτομα.

Γιατί εξετάστηκε αυτός ο… πρωτότυπος συνδυασμός

Η χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή αποτελεί χαρακτηριστικό της παχυσαρκίας και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιομεταβολικών νοσημάτων και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Οι ντομάτες είναι πλούσιες σε λυκοπένιο, την καροτενοειδή χρωστική που τους χαρίζει το κόκκινο χρώμα. Η σόγια, από την άλλη πλευρά, περιέχει ισοφλαβόνες: φυτικές ενώσεις που έχουν μελετηθεί για την πιθανή δράση τους σε μεταβολικά και φλεγμονώδη μονοπάτια.

Οπότε, αντί να χορηγήσουν τις ουσίες ως μεμονωμένα συμπληρώματα, οι επιστήμονες τις ενσωμάτωσαν σε ένα επεξεργασμένο προϊόν με βάση την ντομάτα, επιχειρώντας να εξετάσουν τη συμβολή τους μέσα σε ένα σύνθετο διατροφικό «περιβάλλον».

Πώς πραγματοποιήθηκε η δοκιμή

Στη μελέτη συμμετείχαν 12 άνδρες και γυναίκες με παχυσαρκία, ηλικίας 30 έως 60 ετών. Όλοι ήταν κατά τα άλλα υγιείς και είχαν δείκτη μάζας σώματος από 30 έως 45.

Όσον αφορά τη δομή της έρευνας, ακολουθήθηκε ο διασταυρούμενος σχεδιασμός: κάθε εθελοντής κατανάλωσε δύο ροφήματα, λειτουργώντας ως μέτρο σύγκρισης για τον ίδιο του τον εαυτό. Οι συμμετέχοντες έπιναν καθημερινά 360 ml:

είτε χυμού κόκκινης ντομάτας με υψηλή περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και προσθήκη εκχυλίσματος ισοφλαβονών σόγιας,
είτε χυμού από κίτρινη ντομάτα, με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε καροτενοειδή και χωρίς σόγια.

Κάθε παρέμβαση διήρκεσε 4 εβδομάδες και ανάμεσά τους μεσολάβησε αντίστοιχο διάστημα αποχής. Πριν και κατά τη διάρκεια της δοκιμής, οι εθελοντές περιόρισαν τα τρόφιμα πλούσια σε λυκοπένιο και σόγια, ώστε να μειωθούν οι διατροφικές παρεμβολές.

Πολύ υψηλότερες ποσότητες από τη συνήθη διατροφή

Το πειραματικό ρόφημα παρείχε καθημερινά 54 mg λυκοπενίου και περίπου 190 mg ισοφλαβονών. Οι εν λόγω ποσότητες ήταν πολύ υψηλότερες από εκείνες που λαμβάνονται συνήθως μέσω της διατροφής. Η μέση ημερήσια πρόσληψη λυκοπενίου στις ΗΠΑ υπολογίζεται σε περίπου 3 έως 15 mg, ενώ η κατανάλωση ισοφλαβονών στις δυτικές χώρες είναι συνήθως μικρότερη από 3 mg.

Επομένως, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επρόκειτο για έναν «συμβατικό χυμό» που μπορεί να παρασκευαστεί απλώς με ντομάτες και σόγια στο σπίτι, αλλά για τυποποιημένο προϊόν υψηλής συγκέντρωσης.

Τι άλλαξε στους δείκτες φλεγμονής

Οι ερευνητές μέτρησαν 15 κυτταροκίνες, δηλαδή πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη ρύθμιση της ανοσολογικής και φλεγμονώδους απόκρισης. Μετά την κατανάλωση του χυμού ντομάτας-σόγιας μειώθηκαν σημαντικά:

η IL-5 (συνδέεται με τη φλεγμονή που σχετίζεται με το άσθμα),
η IL-12p70 (μπορεί να πυροδοτήσει μια αλυσίδα άλλων φλεγμονωδών σημάτων),
η GM-CSF (σχετίζεται με φλεγμονώδεις παθήσεις των πνευμόνων).

Η TNF-α -από τους γνωστότερους δείκτες φλεγμονής που συχνά εμφανίζεται αυξημένος στην παχυσαρκία -παρουσίασε εξίσου πτώση, χωρίς να ξεπεράσει το κατώφλι της στατιστικής σημαντικότητας.

Αντίστοιχα, δεν καταγράφηκαν μεταβολές μετά την κατανάλωση του χυμού ελέγχου, ενώ αρκετές άλλες κυτταροκίνες, όπως η IL-6 και η IL-8, δεν άλλαξαν αισθητά.

Ωστόσο, οι ίδιοι οι συγγραφείς επισημαίνουν πως, λόγω του πολύ μικρού δείγματος, η έρευνα δεν είχε επαρκή στατιστική ισχύ για να εντοπίσει μικρότερες διαφορές. Για παράδειγμα, υπολόγισαν ότι, για την αξιόπιστη αξιολόγηση μόνο της IL-6, θα απαιτούνταν περίπου 108 συμμετέχοντες

Μια πρώτη ένδειξη, όχι διατροφική «θεραπεία»

Ένα ποτήρι από το συγκεκριμένο ρόφημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική αντιμετώπιση ούτε να θεωρηθεί «θεραπεία» της χρόνιας φλεγμονής.

Τα παραπάνω αποτελέσματα, όμως, προσφέρουν μια πρώτη ένδειξη ότι συνδυασμοί τροφίμων με υψηλή συγκέντρωση βιοδραστικών ουσιών αξίζει να διερευνηθούν σε μεγαλύτερες δοκιμές και, ενδεχομένως, να λειτουργήσουν επικουρικά στη βελτίωση των εκάστοτε δεικτών.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν θέσεις εργασίας στο Άλμα - «Πιστεύουμε στη διαφάνεια και την αξιοκρατία»
Αυτοκίνητο κατέληξε στον παραλιακό πεζόδρομο της Λεμεσού – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»
Προγραμματίσατε διακοπές στην Ελλάδα; Αυτή τη μέρα ίσως να μην βρείτε κάπου να φάτε ή προσωπικό στο ξενοδοχείο
Αποδράσεις εντός budget: Ετοιμαστείτε για καλοκαίρι - Τα πιο οικονομικά ελληνικά νησιά για Κύπριους ταξιδιώτες
«Όταν εσύ επήαινες, εγώ έρκουμουν»: Οι 10 επικές ατάκες του Κύπριου πατέρα που γράφουν ιστορία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξέσπασε φωτιά σε μπάλες σανού – Παρέμειναν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής όλη τη νύχτα – Από πού ξεκίνησε

 21.06.2026 - 09:26
Επόμενο άρθρο

9+1 τρόποι που θα μας βοηθήσουν να «κόψουμε» τη ζάχαρη χωρίς τύψεις

 21.06.2026 - 09:50
«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

Η εβδομάδα που πέρασε, ίσως αποδειχθεί η πιο καθοριστική από την ημέρα που κυκλοφόρησε το βιβλίο «Κράτος Μαφία», του Μακάριου Δρουσιώτη και αυτό επειδή για πρώτη φορά, η υπόθεση μεταφέρεται ολοκληρωμένα από το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο επίπεδο των θεσμικών αποφάσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

«Κράτος Μαφία»: Το πόρισμα, οι πιέσεις στη Νομική Υπηρεσία και η ώρα των αποφάσεων

  •  21.06.2026 - 07:27
«Πιάνει δουλειά» η Βουλή: Πρεμιέρα για τις Επιτροπές - Για ποια θέματα αρχίζουν συζητήσεις

«Πιάνει δουλειά» η Βουλή: Πρεμιέρα για τις Επιτροπές - Για ποια θέματα αρχίζουν συζητήσεις

  •  21.06.2026 - 07:44
Ξέσπασε φωτιά σε μπάλες σανού – Παρέμειναν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής όλη τη νύχτα – Από πού ξεκίνησε

Ξέσπασε φωτιά σε μπάλες σανού – Παρέμειναν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής όλη τη νύχτα – Από πού ξεκίνησε

  •  21.06.2026 - 09:26
Αυτοκίνητο κατέληξε στον παραλιακό πεζόδρομο της Λεμεσού – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αυτοκίνητο κατέληξε στον παραλιακό πεζόδρομο της Λεμεσού – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  21.06.2026 - 07:58
Χειροπέδες σε 22χρονο καταζητούμενο - Τον έψαχναν για υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό - Τον συνέλαβαν και για άλλο λόγο

Χειροπέδες σε 22χρονο καταζητούμενο - Τον έψαχναν για υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό - Τον συνέλαβαν και για άλλο λόγο

  •  21.06.2026 - 09:17
Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»

Σε απόγνωση επιχειρηματίας στη Λεμεσό – Άνοιγε πρώτη μέρα το κατάστημα αλλά έκλεισαν τους δρόμους - «Ποιος θα πληρώσει 7 άτομα προσωπικό;»

  •  21.06.2026 - 08:36
Αποδράσεις εντός budget: Ετοιμαστείτε για καλοκαίρι - Τα πιο οικονομικά ελληνικά νησιά για Κύπριους ταξιδιώτες

Αποδράσεις εντός budget: Ετοιμαστείτε για καλοκαίρι - Τα πιο οικονομικά ελληνικά νησιά για Κύπριους ταξιδιώτες

  •  21.06.2026 - 07:30
«Όταν εσύ επήαινες, εγώ έρκουμουν»: Οι 10 επικές ατάκες του Κύπριου πατέρα που γράφουν ιστορία

«Όταν εσύ επήαινες, εγώ έρκουμουν»: Οι 10 επικές ατάκες του Κύπριου πατέρα που γράφουν ιστορία

  •  21.06.2026 - 07:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα