9+1 τρόποι που θα μας βοηθήσουν να «κόψουμε» τη ζάχαρη χωρίς τύψεις

Στην πράξη, δεν χρειάζονται ακραίες στερήσεις ούτε ενοχές. Με μικρές, σταθερές και συνειδητές επιλογές μα και με λίγη υπομονή, όλοι μας μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τη ζάχαρη στην καθημερινότητά μας, χωρίς να χάσουμε την απόλαυση.

Γιατί αξίζει να περιορίσουμε τη ζάχαρη

Πιο σταθερή ενέργεια μέσα στη μέρα

Οι απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε κούραση, πτώση της συγκέντρωσης και λιγότερη αντοχή.

Καλύτερος έλεγχος της πείνας

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να ενισχύσει τις λιγούρες και να κάνει πιο δύσκολη τη διατήρηση ενός ισορροπημένου πλάνου διατροφής.

Μικρότερος κίνδυνος για προβλήματα υγείας

Η αυξημένη πρόσληψη πρόσθετων σακχάρων έχει συνδεθεί με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων όπως ο διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιαγγειακά.

Πιο υγιές δέρμα

Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης ενδέχεται να σχετίζεται με φλεγμονή, ακμή και ταχύτερη γήρανση.

Καλύτερη διάθεση

Η υπερβολική ζάχαρη μπορεί να επηρεάζει τη διάθεση και να συνοδεύεται από μεγαλύτερες συναισθηματικές μεταπτώσεις.

10 πρακτικοί τρόποι να μειώσετε τη ζάχαρη

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Η ζάχαρη δεν «κρύβεται» μόνο στα γλυκά. Μπορεί να υπάρχει σε δημητριακά, σάλτσες, επεξεργασμένα σνακ ή προϊόντα που θεωρούμε «υγιεινά».

Μην κόψετε τη γλυκιά γεύση — αλλάξτε την πηγή της

Δοκιμάστε:

φρέσκα φρούτα,

αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη,

σπιτικά γλυκά με βρόμη, μέλι και ταχίνι.

Περιορίστε τα ροφήματα με ζάχαρη

Πολλά έτοιμα ροφήματα είναι από τις μεγαλύτερες πηγές πρόσθετης ζάχαρης.

Προτιμήστε:

νερό με λεμόνι,

τσάι χωρίς ζάχαρη,

μια μικρή ποσότητα φυσικού χυμού.

Οργανώστε καλύτερα τα γεύματά σας

Όταν μένουμε πολλές ώρες νηστικοί, συχνά αναζητούμε γρήγορη ενέργεια με τη μορφή γλυκού. Φροντίστε κάθε γεύμα να σας χορταίνει πραγματικά, συνδυάζοντας:

• πρωτεΐνη,

• «καλά» λιπαρά,

• σύνθετους υδατάνθρακες.

Έτσι είναι πολύ πιο πιθανό να μειώνονται οι ξαφνικές λιγούρες.

Δώστε χρόνο στον οργανισμό να προσαρμοστεί

Αν μειώσετε απότομα τη ζάχαρη, είναι πιθανό να νιώσετε:

κούραση,

πονοκέφαλο,

εκνευρισμό,

πιο έντονες λιγούρες.

Συνήθως αυτά υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες.

Χρησιμοποιήστε φυσικά γλυκαντικά με μέτρο

Αν χρειάζεστε γλυκιά γεύση, δοκιμάστε άλλες, πιο φυσικές και υγιεινές επιλογές όπως λίγο μέλι, χουρμάδες κ.λπ.

Ψάξτε άλλους τρόπους να διαχειρίζεστε το στρες

Πολλές φορές δεν θέλουμε γλυκό — θέλουμε απλά να αισθανθούμε λίγη ανακούφιση. Την επόμενη φορά που θα έχετε άγχος και θα νιώσετε έντονη επιθυμία για ζάχαρη, κάντε μια μικρή παύση και δοκιμάστε να στραφείτε σε κάτι που σας χαλαρώνει ή σας αποσπά ευχάριστα την προσοχή, όπως:

• λίγες βαθιές αναπνοές,

• μουσική,

• μια δημιουργική δραστηριότητα.

Δημιουργήστε ένα περιβάλλον που σας βοηθά

Μικρές αλλαγές, κάνουν τη διαφορά:

μην έχετε συνεχώς γλυκά σε εμφανή σημεία,

ενημερώστε τους ανθρώπους γύρω σας για τον στόχο σας.

Βάλτε μικρούς στόχους

Δεν χρειάζεται να κόψετε τα πάντα. Ξεκινήστε με κάτι απλό: «μία κουταλιά λιγότερη», «ένα γλυκό λιγότερο την εβδομάδα».

Κινηθείτε όταν έρχεται η λιγούρα

Όταν νιώσετε έντονη επιθυμία για γλυκό:

βγείτε για 10 λεπτά περπάτημα,

κάντε λίγες διατάσεις,

αλλάξτε δραστηριότητα.

Οι αλλαγές έχουν αποτέλεσμα όταν γίνονται με ευελιξία

Η μείωση της ζάχαρης δεν χρειάζεται να γίνει τιμωρία. Δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε ό,τι μας ευχαριστεί, αλλά ότι μαθαίνουμε να κάνουμε πιο συνειδητές επιλογές — βήμα βήμα.

Πηγή: Vita.gr