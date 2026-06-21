Ραγδαίες εξελίξεις: Οικονομικά τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία του άτυχου φοιτητή - Φαίνεται να έδρασε μόνος του ο 22χρονος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις εξετάσεις στη σκηνή εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο σύμφωνα με τον 22χρονο αποτελεί το φονικό όπλο. Εντοπίστηκαν επίσης και παραλήφθηκαν διάφορα προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο δημοσίευμα, ο 22χρονος που φόρεσε χειροπέδες ομολόγησε ενοχή, ότι δηλαδή σκότωσε τον άτυχο νεαρό. Προχώρησε μάλιστα στην υπόδειξη συγκεκριμένου σημείου στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκε η σορός άνδρα, για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τον 22χρονο απαχθέντα.

Την ομολογία του συλληφθέντα επιβεβαίωσε και ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργος Χαραλάμπους, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι με βάση τις μέχρι στιγμής έρευνες, τα κίνητρα πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα φαίνεται να ήταν οικονομικά.

«Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι τα κίνητρα ήταν οικονομικά. Μέχρι στιγμής και από τη μαρτυρία που έχουμε ενώπιον μας φαίνεται πως έδρασε μόνος του» είπε ο κύριος Χαραλάμπους.

«Η Αστυνομία εξετάζει φόνο εκ προμελέτης, θα συνεχίσουμε τις εξετάσεις για την υπόθεση η οποία θεωρείται εξιχνιασμένη» είπε ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας ενώ ερωτηθείς πως έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη του δράστη είπε «έγιναν εξετάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και με τη χρήση τεχνολογικών και επικοινωνιακών δεδομένων».