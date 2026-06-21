Νετανιάχου: Ο στρατός θα μείνει στον Λίβανο «για όσο χρειαστεί»

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στην Ελβετία προκαλούν ανησυχίες στην Ιερουσαλήμ για ενδεχόμενους περιορισμούς στην ελευθερία δράσης του Ισραήλ, σύμφωνα με το TimesOfIsrael.

«Όσον αφορά το Ιράν, όποιες διπλωματικές εξελίξεις κι αν υπάρξουν, δεν θα επιτρέψω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε ο Νετανιάχου στα εβραϊκά, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του αδελφού του, Γιόνι Νετανιάχου, ο οποίος σκοτώθηκε ηγούμενος επίλεκτης μονάδας των IDF στην επιχείρηση διάσωσης ομήρων στο Εντέμπε.

«Σε αυτή την ιερή αποστολή έχω αφιερώσει τη ζωή μου από τότε που έπεσες, Γιόνι», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ «παραμένει σταθερό στην υπεράσπιση των ζωτικών εθνικών του συμφερόντων».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι ξεκίνησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν τον τελευταίο χρόνο «για να απομακρύνει την άμεση απειλή αφανισμού που συνιστά το κακόβουλο καθεστώς του Ιράν».

«Αν δεν είχαμε ενεργήσει, θα είχαν ήδη στην κατοχή τους πυρηνικές βόμβες και θα τις είχαν χρησιμοποιήσει», υποστήριξε.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα κέρδη που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα.

«Έχουμε πετύχει τεράστια επιτεύγματα και δεν θα τα εγκαταλείψουμε. Θα παραμείνουμε στη ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου για όσο χρειαστεί, προκειμένου να προστατεύσουμε τους πολύτιμους κατοίκους του βορρά και όλους τους πολίτες του Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Ως πρωθυπουργός του Ισραήλ, επιμένω σε αυτό χωρίς καμία επιφύλαξη και τίποτα δεν πρόκειται να το αλλάξει», δήλωσε.

Πηγή: protothema.gr