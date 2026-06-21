Σου αρέσουν τα τραγούδια '80s και '90s; Ένα ρετρό πάρτι πάνω στην παραλία, που δεν πρέπει να χάσεις

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, το Guaba Beach Bar μετατρέπεται σε μία τεράστια πίστα χορού δίπλα στη θάλασσα, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινή διάθεση και ατελείωτη διασκέδαση. Από τις 20:00 και μετά, η ένταση ανεβαίνει, οι αναμνήσεις ξυπνούν και η βραδιά υπόσχεται να μας γυρίσει πίσω στις πιο ξέγνοιαστες δεκαετίες.

Ετοιμάσου να χορέψεις στους μεγαλύτερους ύμνους των '80s και των '90s, να απολαύσεις το μοναδικό σκηνικό του Guaba Beach Bar και να ζήσεις μία βραδιά γεμάτη καλοκαιρινά vibes, αγαπημένες μουσικές και όμορφες στιγμές με την παρέα σου.

Η είσοδος κοστίζει €20 και περιλαμβάνει ένα ποτό, ενώ οι κρατήσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό καλό είναι να εξασφαλίσεις έγκαιρα τη θέση σου.

Back to the best decades… γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ από τις playlist μας!

>> Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, Guaba Beach Bar, Λεμεσός. Ώρα έναρξης: 20:00

Dress code: Come As You Are

Είσοδος: €20 (περιλαμβάνει 1 ποτό)

Πληροφορίες & κρατήσεις: 99 099 119

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus