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Σου αρέσουν τα τραγούδια '80s και '90s; Ένα ρετρό πάρτι πάνω στην παραλία, που δεν πρέπει να χάσεις

 21.06.2026 - 19:02
Σου αρέσουν τα τραγούδια '80s και '90s; Ένα ρετρό πάρτι πάνω στην παραλία, που δεν πρέπει να χάσεις

Το καλοκαίρι αποκτά ξανά τον δικό του ρυθμό και η πιο νοσταλγική μουσική βραδιά της σεζόν επιστρέφει στη Λεμεσό. Το SundayReunion Disco μάς προσκαλεί σε ένα αξέχαστο ταξίδι στις δεκαετίες των '80s και '90s, εκεί όπου γεννήθηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, το Guaba Beach Bar μετατρέπεται σε μία τεράστια πίστα χορού δίπλα στη θάλασσα, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινή διάθεση και ατελείωτη διασκέδαση. Από τις 20:00 και μετά, η ένταση ανεβαίνει, οι αναμνήσεις ξυπνούν και η βραδιά υπόσχεται να μας γυρίσει πίσω στις πιο ξέγνοιαστες δεκαετίες.

Ετοιμάσου να χορέψεις στους μεγαλύτερους ύμνους των '80s και των '90s, να απολαύσεις το μοναδικό σκηνικό του Guaba Beach Bar και να ζήσεις μία βραδιά γεμάτη καλοκαιρινά vibes, αγαπημένες μουσικές και όμορφες στιγμές με την παρέα σου.

Η είσοδος κοστίζει €20 και περιλαμβάνει ένα ποτό, ενώ οι κρατήσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό καλό είναι να εξασφαλίσεις έγκαιρα τη θέση σου.

Back to the best decades… γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ από τις playlist μας!

>> Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, Guaba Beach Bar, Λεμεσός. Ώρα έναρξης: 20:00

Dress code: Come As You Are

Είσοδος: €20 (περιλαμβάνει 1 ποτό)

Πληροφορίες & κρατήσεις: 99 099 119

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

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Το κινητό τηλέφωνο του θύματος φαίνεται πως αποτέλεσε το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην ταυτοποίηση και τελικά στην «αποκάλυψη» του καθ’ ομολογία δράστη στην υπόθεση της δολοφονίας του 22χρονου Sahruar Ahmed Emon, φοιτητή από το Μπαγκλαντές, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από τις 12 Ιουνίου.

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