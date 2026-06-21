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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα υπόθεση απάτης: Της άρπαξαν €600 μετά από εγκατάσταση εφαρμογών

 21.06.2026 - 20:58
Νέα υπόθεση απάτης: Της άρπαξαν €600 μετά από εγκατάσταση εφαρμογών

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία, στις 17 Ιουνίου 2026, η παραπονούμενη δέχθηκε τηλεφωνική κλήση στο κινητό της τηλέφωνο από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο της ανέφερε ότι είχαν εντοπιστεί ύποπτες δραστηριότητες στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Το άγνωστο πρόσωπο καθοδήγησε την παραπονούμενη να εγκαταστήσει συγκεκριμένη εφαρμογή στο κινητό της τηλέφωνο, μέσω της οποίας θα μπορούσε το άγνωστο πρόσωπο να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις ενέργειας που πραγματοποιούσε η παραπονούμενη στη συσκευή της.

Αφού ακολούθησε τις οδηγίες που της δόθηκαν, η παραπονούμενη εγκατέστησε και δεύτερη εφαρμογή μέσω της οποίας, πάντα καθ’ υπόδειξη του άγνωστου προσώπου, προέβη σε μεταφορά χρηματικού ποσού σε άγνωστο παραλήπτη, πράγμα το οποίο έπραξε. Επίσης, μέσω του λογαριασμού της, έλαβε αίτημα για μεταφορά άλλου χρηματικού ποσού σε λογαριασμό της εφαρμογής που εγκατέστησε στο κινητό, πράγμα το οποίο επίσης έπραξε. Η παραπονούμενη διαπίστωσε αργότερα ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης. Το συνολικό ποσό που αποσπάστηκε από την παραπονούμενη ανέρχεται στα €600 περίπου.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα ή διαδικτυακές επικοινωνίες από άγνωστα πρόσωπα που ζητούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
Οι πολίτες καλούνται να μην ακολουθούν συνδέσμους που αποστέλλονται από άγνωστες πηγές και να επικοινωνούν απευθείας με τον τραπεζικό τους οργανισμό για επιβεβαίωση οποιασδήποτε ύποπτης επικοινωνίας.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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Το κινητό τηλέφωνο του θύματος φαίνεται πως αποτέλεσε το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην ταυτοποίηση και τελικά στην «αποκάλυψη» του καθ’ ομολογία δράστη στην υπόθεση της δολοφονίας του 22χρονου Sahruar Ahmed Emon, φοιτητή από το Μπαγκλαντές, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από τις 12 Ιουνίου.

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