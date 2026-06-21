VIDEO - Δολοφονία 22χρονου φοιτητή: Γνωρίστηκαν μέρες πριν τον φόνο, τον παρέσυρε με πρόσχημα δουλειά - Ποιο το «κλειδί» της υπόθεσης

Παράλληλα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο 22χρονος είχε ήδη χάσει τη ζωή του, ο δράστης διατηρούσε στην κατοχή του το κινητό του τηλέφωνο. Μέσω αυτού έστελνε μηνύματα, προσπαθώντας να ενισχύσει το σενάριο της δήθεν απαγωγής, με στόχο να αποσπάσει χρηματικά ποσά ως λύτρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του alpha, τα δύο πρόσωπα από το Μπαγκλαντές, δηλαδή θύμα και δράστης είχαν γνωριστεί λίγες μέρες πριν από το έγκλημα σε λεωφορείο. Ανακρινόμενος και αφού ομολόγησε την διάπραξη του αποτρόπαιου εγκλήματος, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι έγινε μεταξύ τους ένα επεισόδιο και πως το θύμα τον πρόσβαλε. Ισχυρίστηκε ότι διευθέτησε με το θύμα ραντεβού με πρόσχημα εύρεση εργασίας, τον παρέσυρε στην Κοφίνου όπου τον δολοφόνησε και έκρυψε πρόχειρα τη σορό του κάτω από κλαδιά. Ακολούθως φαίνεται πως ο ίδιος επικοινώνησε με οικείους του θύματος ζητώντας λύτρα και μάλιστα από το κινητό του θύματος.

Η Αστυνομία οδηγήθηκε στον 22χρονο καθ’ ομολογία δράστη και εν συνεχεία στη σορό του άτυχου φοιτητή.

Η σορός του άτυχου φοιτητή ήταν σε κατάσταση σήψης, με εμφανή τραύματα από μαχαίρι τα οποία θα επιβεβαιώσει και η νεκροτομή.

«Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι τα κίνητρα ήταν οικονομικά. Μέχρι στιγμής και από τη μαρτυρία που έχουμε ενώπιον μας φαίνεται πως έδρασε μόνος του» είπε ο Γιώργος Χαραλάμπους, Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, επιβεβαιώνοντας την ομολογία.

«Ο δράστης έχει προχωρήσει σε υπόδειξη του σημείου καθώς επίσης και σε υπόδειξη του φονικού οργάνου με το οποίο προχώρησε στη δολοφονία του. Όπως επίσης και χώρου όπου βρίσκονταν τα προσωπικά του αντικείμενα. Η σορός βρίσκεται σε σήψη, οπότε τα χρονικά διαστήματα θα καθοριστούν στη σορό του θύματος. Όμως φαίνεται ότι το θύμα δολοφονήθηκε το ίδιο βράδυ» είπε ο κύριος Χαραλάμπους

«Η Αστυνομία εξετάζει φόνο εκ προμελέτης, θα συνεχίσουμε τις εξετάσεις για την υπόθεση η οποία θεωρείται εξιχνιασμένη» είπε ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας ενώ ερωτηθείς πως έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη του δράστη είπε «έγιναν εξετάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και με τη χρήση τεχνολογικών και επικοινωνιακών δεδομένων».

Υπενθυμίζεται πως ο άτυχος νεαρός στις 6:30 το απόγευμα της 12ης Ιουνίου, έφυγε από το σπίτι στο οποίο διαμένει με άλλα πρόσωπα στην Ορόκλινη και είπε πως θα κατευθυνόταν σε εργοστάσιο στην περιοχή Κοφίνου, στο οποίο θα δούλευε για πρώτη ημέρα.

Ο καθ’ ομολογία δράστης οδηγείται αύριο ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

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