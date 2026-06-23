Μειώσεις-εξπρές έως 80% στις περικοπές των οικιακών: Πώς η αποθήκευση ΑΠΕ θα σώσει την τσέπη του καταναλωτή

Έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας, εξηγώντας πώς η τεχνολογία των μπαταριών μπορεί να βάλει φρένο στην οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα κινηθεί με διαφάνεια και χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Επτά χρόνια στο «περίμενε» και απώλειες χιλιάδων μεγαβατώρων

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκη, η εγκατάσταση και λειτουργία των ΑΠΕ με σύστημα αποθήκευσης μετρά ήδη επτά χρόνια αδικαιολόγητης καθυστέρησης. Όπως αποκάλυψε, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε τη δυνατότητα να εξασφαλίσει σχετική παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2019, μια ευκαιρία που χάθηκε καθώς δεν τη διεκδίκησαν ο τότε Υπουργός Ενέργειας και ο τότε Πρόεδρος της ΡΑΕΚ. Αυτή η ολιγωρία έχει δημιουργήσει σήμερα ασφυκτικές πιέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ αν η στρατηγική είχε ξεκινήσει πριν από μια δεκαετία, τα προβλήματα θα ήταν σαφώς μικρότερα. Στο μεσοδιάστημα, η τεχνολογία ωρίμασε εντυπωσιακά, με το κόστος ανά μεγαβατώρα να έχει πέσει πλέον σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν καμία αμφισβήτηση για τη βιωσιμότητα των μπαταριών. Η τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 125.000 – 135.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας μείωση κατά οκτώ φορές σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Η ανάγκη για άμεση δράση αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στοιχεία που επικαλέστηκε ο Σύμβουλος ΑΠΕ για την κατακόρυφη αύξηση των περικοπών πράσινης ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Από τις μόλις 1.560 MWh το 2024, οι περικοπές εκτινάχθηκαν στις 30.000 MWh το 2025, ενώ για τους πρώτους μήνες του 2026 έχουν ήδη αγγίξει τις 46.000 MWh. Ο κ. Τσίγκης έσπευσε μάλιστα να ξεκαθαρίσει μια σημαντική παρεξήγηση, υπογραμμίζοντας ότι οι απώλειες αυτές δεν προέρχονται κυρίως από τα οικιακά φωτοβολταϊκά, αλλά από τα μεγάλα εμπορικά πάρκα που αναπτύχθηκαν χωρίς ενσωματωμένη αποθήκευση.

Το «κλειδωμένο» deal των 400 MWh και οι τρεις υποσταθμοί

Το κεντρικό σύστημα αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 400 MWh και κόστους που ανήλθε περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ (41 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού), αποτελεί ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΤΠΑ). Ο διαγωνισμός, στον οποίο την προσφορά εξασφάλισε η Cyta με τη Huawei και η προθεσμία του λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου, προβλέπει την προμήθεια τριών συστημάτων: ενός στην Αθαλάσσα (40 MW με δίωρη αποφόρτιση), ενός στο Ανατολικό Πάφου (40 MW με τετράωρη αποφόρτιση) και ενός στην Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη Λάρνακας (40 MW με τετράωρη αποφόρτιση).

Μπαταρίες εκτός αγοράς για να μην κερδοσκοπούν οι προμηθευτές

Το κρίσιμο διακύβευμα, σύμφωνα με τον κ. Τσίγκη, βρίσκεται στον τρόπο διαχείρισης αυτής της κρατικής υποδομής, η οποία ανήκει στο σύνολο των πολιτών. Ο ίδιος εξέφρασε την κατηγορηματική θέση ότι το κεντρικό σύστημα αποθήκευσης πρέπει να λειτουργεί αυστηρά εκτός της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού. Μόνο έτσι θα αποφευχθεί η κερδοσκοπία και θα διασφαλιστεί ότι οι μπαταρίες θα γεμίζουν αποκλειστικά τις ώρες που καταγράφονται μηδενικές τιμές. Με αυτό το μοντέλο, το οποίο είχε επιτευχθεί και στο παρελθόν επί υπουργίας Γιώργου Παπαναστασίου μετά από ευρωπαϊκή παρέκκλιση, το σύστημα θα απορροφά φθηνή ενέργεια από τα μεγάλα πάρκα, μειώνοντας δραστικά τη χρήση των ακριβών συμβατικών μηχανών της ΑΗΚ. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίγκης κάλεσε το Υπουργείο, τη ΡΑΕΚ και τον ΔΣΜΚ να εξηγήσουν ξεκάθαρα στους πολίτες πώς θα λειτουργήσουν οι υποδομές αυτές προς όφελος των καταναλωτών και όχι των ανεξάρτητων προμηθευτών.

Ανάσα 80% για τα οικιακά φωτοβολταϊκά το καλοκαίρι του 2027

Εάν οι χειρισμοί γίνουν σωστά, η Κύπρος αναμένεται να βρεθεί σε σαφώς καλύτερη κατάσταση το καλοκαίρι του 2027. Ο κ. Τσίγκης εκτίμησε ότι η πλήρης ανάπτυξη των συστημάτων θα φέρει άμεση ανακούφιση στους οικιακούς καταναλωτές που σήμερα βιώνουν τη «δίνη» των αποκοπών, μειώνοντας τις περικοπές στα οικιακά φωτοβολταϊκά έως και κατά 80%. Το αποτέλεσμα θα αποτυπωθεί στους λογαριασμούς στο τέλος του 2027, με τη μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους να θεωρείται δεδομένη. Αν, ωστόσο, δεν επιτευχθεί αυτή η δραστική μείωση των περικοπών, η θέση του κ. Τσίγκη είναι αφοπλιστική: «τότε να τα κλείσουμε και κάνει».

Απόβαση επενδυτών στο μητρώο του ΔΣΜΚ

Η δυναμική της αποθήκευσης πάντως δεν περιορίζεται εκεί, καθώς καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από την ΑΗΚ και ιδιώτες. Με βάση τον κατάλογο του ΔΣΜΚ (15 Ιουνίου 2026), εκκρεμούν 36 αιτήσεις για συνολική ισχύ 925 MW. Η ΑΗΚ διεκδικεί 180 MW μέσω δύο έργων σε Δεκέλεια (80 MW) και Μονή (100 MW), ενώ οι ιδιώτες προωθούν αυτόνομα συστήματα 151 MW σε πρώτη φάση. Έργα όπως αυτό στους Εργάτες (32 MW) και στον Ψευδά (59 MW) βρίσκονται σε φάση μελετών, ενώ άλλα 60 MW σε Αρεδιού, Πλατανίστεια, Ορούντα, Αλάμπρα και Παλαιομέτοχο έχουν ήδη πάρει όρους σύνδεσης, περιμένοντας τους επενδυτές να κάνουν το τελικό βήμα για την υλοποίησή τους.