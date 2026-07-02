Καιρός: Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδα εν μέσω ανυπόφορου καύσωνα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό, σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε ασθενείς και τοπικά μεταβλητούς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά, παραμένοντας όμως λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρηθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και το πρωί τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να ενισχυθούν αργότερα σε μέτριους, 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυρούς, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη, για να καταστεί αργότερα λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 34 στα βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό, σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε κυρίως μεταβλητούς, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, προοδευτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, αλλά μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να βρεθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές.