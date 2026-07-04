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Απολύθηκε μετά από 5 ημέρες και δικαιώθηκε με 60.000 ευρώ - Το λάθος που κόστισε ακριβά στην εταιρεία

 04.07.2026 - 20:27
Απολύθηκε μετά από 5 ημέρες και δικαιώθηκε με 60.000 ευρώ - Το λάθος που κόστισε ακριβά στην εταιρεία

Σερβιτόρα στην Ιταλία απολύθηκε λίγες ημέρες μετά την πρόσληψή της, όμως το δικαστήριο έκρινε παράνομη την απόλυση και επιδίκασε αποζημίωση περίπου 60.000 ευρώ.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στη Βενετία, όπου πολυτελές ξενοδοχείο προχώρησε στην απόλυση της εργαζόμενης, θεωρώντας ότι αυτή βρισκόταν ακόμη σε δοκιμαστική περίοδο. Ωστόσο, η Δικαιοσύνη κατέληξε σε διαφορετικό συμπέρασμα, κρίνοντας ότι μέρος του χρόνου που η εργαζόμενη θεωρήθηκε «δοκιμαστική» αποτελούσε στην πραγματικότητα κανονική, αδήλωτη εργασία.

Η τριήμερη εκπαίδευση αποδείχθηκε καθοριστική
Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια την άνοιξη του 2024, αφού απέβη άκαρπη η προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης, το δικαστήριο έκρινε ότι οι τρεις ημέρες εκπαίδευσης που προηγήθηκαν της επίσημης σύμβασης δεν μπορούσαν να θεωρηθούν δοκιμαστική περίοδος, αλλά αποτελούσαν πραγματική εργασιακή απασχόληση.

Το συμπέρασμα αυτό είχε καθοριστική σημασία, καθώς η εργαζόμενη θεωρήθηκε ότι είχε ήδη ξεκινήσει κανονικά την εργασία της πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Ως εκ τούτου, η μεταγενέστερη απόλυσή της δεν καλυπτόταν από το ειδικό καθεστώς της δοκιμαστικής περιόδου.

Αποζημίωση σχεδόν 60.000 ευρώ

Με βάση την απόφαση, το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση περίπου 49.000 ευρώ για την παράνομη απόλυση, ενώ επιπλέον επιβλήθηκε στην επιχείρηση η καταβολή περίπου 4.500 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και 6.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων.

Το συνολικό κόστος για την εταιρεία διαμορφώθηκε έτσι κοντά στις 60.000 ευρώ.

Οι μαρτυρίες των συναδέλφων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο

Η επιχείρηση υποστήριξε ότι η εργαζόμενη δεν είχε ακόμη ενταχθεί κανονικά στο προσωπικό της και ότι η απόλυση ήταν σύννομη.

Ωστόσο, το δικαστήριο βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στις καταθέσεις συναδέλφων της, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι η εκτελούσε ήδη κανονικά τα καθήκοντά της και είχε εξοικειωθεί πλήρως με τη θέση εργασίας.

Η απόφαση επικυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό, με την εταιρεία να έχει πλέον προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας, επιδιώκοντας την αναίρεσή της.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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