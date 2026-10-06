Γιατρός δολοφονήθηκε στο σπίτι της «ενώ φιλοξενούσε παιδιά για πιτζάμα πάρτι» στη Βρετανία

Η Χάνα Κέιν, γνωστή επαγγελματικά ως Δρ Χάνα Τέρι, εργαζόταν εκτός από το Ιατρικό Κέντρο Grimston, όπου είχε προσληφθεί τον τελευταίο χρόνο και για μία εταιρεία αισθητικών θεραπειών.

Γείτονές της, ανέφεραν ότι είχε τρία παιδιά τα οποία είχαν καλέσει φίλους στο σπίτι. Τα άλλα παιδιά φέρεται να έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους, αφού κλήθηκε η αστυνομία στο ακίνητο.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σπίτι από την υπηρεσία ασθενοφόρων. Η δρ Κέιν αγόρασε το σπίτι αυτό από κοινού με τον σύζυγό της, Μαρκ Κέιν, τον Μάρτιο του 2021 έναντι 760.000 λιρών.

Οι ντετέκτιβ δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα αποτελέσματα της νεκροψίας.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν την περιοχή ως ένα συνήθως ήσυχο μέρος και δήλωσαν ότι είχαν συγκλονιστεί από την τραγωδία.

Στην αστυνομία δόθηκαν επιπλέον 12 ώρες για να συνεχίσει την ανάκριση του υπόπτου.

Η επιθεωρητής Alix Wright, της Ομάδας Σοβαρών Ερευνών του Norfolk και του Suffolk, δήλωσε: «Βρισκόμαστε στα πολύ αρχικά στάδια αυτής της έρευνας και προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τις ακριβείς συνθήκες που περιβάλλουν τον θάνατο της γυναίκας.«Θα ήθελα να ζητήσω από όποιον πιστεύει ότι διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την έρευνά μας να τις μοιραστεί μαζί μας».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr