Bloomberg και Washington Post αναλύουν την ομιλία Ρούμπιο: Υπεράσπιση του Τραμπ και του MAGA, με το βλέμμα στις εκλογές του 2028

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το πρακτορείο Bloomberg, στην ομιλία του από την Πνύκα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε κάποια χώρα, αλλά οι προειδοποιήσεις του προς την Ευρώπη παραπέμπουν σε επικρίσεις που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν η κυβέρνηση Τραμπ και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Αυτές αφορούν κυρίως τη μαζική μετανάστευση, ζητήματα πολιτισμικής ταυτότητας και την ευρωπαϊκή πολιτική για την κλιματική αλλαγή.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο σημειώνει ακόμη ότι τα τελευταία δύο χρόνια, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιχειρήσει να επηρεάσει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης. Ως προς αυτό, πιέζει στενούς συμμάχους της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, αλλά και να δώσουν έμφαση στις χριστιανικές αξίες και την ιστορική τους κληρονομιά.

Αυτό εξέφρασε καθαρά στην ομιλία του ο Αμερικανός υπουργός εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι «η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τον μακρύ της λήθαργο και να αναζωπυρώσει τη φλόγα που άναψε εδώ πριν από χιλιετίες».

Σε σχέση πάντως με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο Ρούμπιο θεωρείται περισσότερο ήπιος.

Από την πλευρά της η Washington Post εστιάζει στις ευρύτερες φιλοδοξίες πίσω από την ομιλία του Ρούμπιο, που δεν είναι άλλες από την προεδρία των ΗΠΑ με φόντο τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η ομιλία του παρέπεμπε περισσότερο σε πολιτικό που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την πολιτική κληρονομιά του κινήματος MAGA, αναφέρει η Washington Post.

Στην ομιλία του επιχείρησε να εντάξει την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ σε μια ευρύτερη δυτική παράδοση εθνικής φιλοδοξίας και αναγέννησης. Σχολίασε ότι «έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε από τους άνδρες της αρχαίας Ελλάδας», οι οποίοι «γνώριζαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή μεμπτό στην αφοσίωση στο έθνος σου, τίποτα εγωιστικό ή μεμπτό στο να αγωνίζεσαι για να υπερασπιστείς πάνω απ’ όλα τα συμφέροντά του».

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η ομιλία είχε στηθεί ως μεγάλη παραγωγή, με τέσσερις κάμερες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μία από τις οποίες ήταν τοποθετημένη σε γερανό.

Σε κάθε περίπτωση, η ομιλία έρχεται σε περίοδο που ο Τζέι Ντι Βανς προετοιμάζει το έδαφος για μια πιθανή υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028, ενώ ο Ρούμπιο αποφεύγει τις ερωτήσεις για τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών στην ομιλία του όχι μόνο υπερασπίστηκαν την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά «κοίταξε» στο μέλλον περιγράφοντας πώς θα πρέπει να εξελιχθούν οι ΗΠΑ .

«Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει εάν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα συμβιβαστεί με ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής», είπε μεταξύ άλλων.

Ο Ρούμπιο εξήρε την πολιτική ζωή της αρχαίας Ελλάδας, η οποία, όπως είπε, ήταν οργανωμένη «γύρω από την άμιλλα, τη φιλοδοξία και τον ανταγωνισμό». Παράλληλα, φάνηκε να επικρίνει τις υπερβολές του φιλελευθερισμού, υποστηρίζοντας ότι οδήγησαν σε χαμηλότερα πρότυπα «ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα χάσει».

Επιπλέον, άσκησε κριτική στο πολιτικό Ισλάμ και στους «ριζοσπάστες μουλάδες του Ιράν, των οποίων η λατρεία του θανάτου εξυμνεί παιδιά βομβιστές αυτοκτονίας ως εθνικούς ήρωες και παρουσιάζει το μαρτύριο ως αυτοσκοπό». «Οι δικοί μας ήρωες μπορεί να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για τον σκοπό τους, αλλά οι δικοί μας ήρωες δεν λατρεύουν τον θάνατο», είπε.

Τι είπε στην ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός υπουργός αναφέρθηκε σε εμβληματικές μορφές της αρχαίας Ελλάδας, παρουσίασε το όραμα των Ηνωμένων Πολιτειών για κυριαρχία και αναγέννηση και επέκρινε άλλες δυτικές χώρες γιατί άφησαν τις ένοπλες δυνάμεις τους να αποδυναμωθούν και εκχώρησαν κυριαρχία σε διεθνείς θεσμούς.

Η Δύση βρίσκεται «σε σταυροδρόμι», ανέφερε ο υπουργός και τόνισε ότι την επόμενη δεκαετία θα καθοριστεί αν η Δύση «θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα συμβιβαστεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής».

Οι ΗΠΑ είπε ότι «επιλέγουμε να ενισχύσουμε την ισχύ της χώρας μας, χωρίς να απολογούμαστε γι’ αυτό -να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων μας, να επαναβιομηχανοποιήσουμε την οικονομία μας, να ανοικοδομήσουμε την άμυνά μας και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες του μέλλοντος».

Πηγή: protothema.gr