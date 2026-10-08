Μελαγχολείτε μόλις χειμωνιάζει; Με αυτές τις 6 κινήσεις μπορείτε να αλλάξετε την διάθεση σας

Πολλοί άνθρωποι μπορεί να παρατηρήσουν ότι τον χειμώνα έχουν λιγότερη ενέργεια, δυσκολεύονται να κινητοποιηθούν, κοιμούνται περισσότερο ή περιορίζουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Κάποιοι άλλοι έρχονται αντιμέτωποι με την εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (Seasonal Affective Disorder – SAD), μια μορφή μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής με εποχικό μοτίβο.

Η Annie Mueller, Ph.D., κλινική ψυχολόγος, υποστηρίζει σε άρθρο της στο Psychology Today ότι απέναντι στις εποχικές μεταβολές της διάθεσης έχει αξία να κινηθούμε προληπτικά και όχι μόνο όταν τα συμπτώματα έχουν ήδη εμφανιστεί.

Τα συμπτώματα της εποχικής κατάθλιψης

Στη χειμερινή μορφή της εποχικής συναισθηματικής διαταραχής, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

πεσμένη ή καταθλιπτική διάθεση κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας,

απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που συνήθως προσφέρουν ευχαρίστηση,

υπερβολικό ύπνο,

χαμηλά επίπεδα ενέργειας,

έντονη επιθυμία για υδατάνθρακες ή υπερφαγία.

6 κινήσεις για την πρόληψη της εποχικής κατάθλιψης

1. Βάλτε στο ημερολόγιο πράγματα που περιμένετε με χαρά

Όταν έξω σκοτεινιάζει νωρίς και ο καιρός δεν βοηθά, το «δεν έχω όρεξη» μπορεί εύκολα να γίνει καθημερινή συνήθεια. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένας κύκλος αποφυγής, αναβλητικότητας και ακόμη χαμηλότερης διάθεσης, σύμφωνα με την ειδικό. Γι’ αυτό, προτείνει να αντιμετωπίζουμε τις ευχάριστες δραστηριότητες περίπου όπως ένα σημαντικό ραντεβού: να τις προγραμματίζουμε, χωρίς να περιμένουμε μια ειδική περίσταση.

«Ένας σταθερός καφές με φίλους, μια λέσχη βιβλίου, ένα μάθημα γυμναστικής ή οποιαδήποτε μικρή δραστηριότητα προσφέρει χαρά μπορεί να δημιουργήσει μέσα στην εβδομάδα μικρές “άγκυρες” ευχαρίστησης και κοινωνικής επαφής» σημειώνει.

2. Μην αφήνετε τον ύπνο στο… έλεος του σκοταδιού

Οι μικρότερες ημέρες μπορεί να μας κάνουν να θέλουμε να μένουμε περισσότερο στο κρεβάτι. Λίγη επιπλέον ξεκούραση δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά η συστηματική υπερβολή στον ύπνο μπορεί να διαταράξει περισσότερο την καθημερινή ρουτίνα.

Η ειδικός συστήνει σταθερή ώρα ύπνου και αφύπνισης, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, περιορισμό των οθονών στο υπνοδωμάτιο και πιο ήρεμες δραστηριότητες πριν πέσουμε για ύπνο. «Η συνέπεια με τις ρουτίνες ύπνου είναι το κλειδί για τη διαχείριση των εποχιακών αλλαγών στη διάθεση» τονίζει.

3. Αναζητήστε το φως – κυρίως το πρωί

Το φυσικό φως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξωτερικά σήματα για το βιολογικό μας ρολόι. Η καθημερινή έκθεση στο φως, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, μπορεί να συμβάλει στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού και να υποστηρίξει τη διάθεση και την εγρήγορση. Ένας περίπατος το πρωί ή λίγος χρόνος σε εξωτερικό χώρο μπορούν να βοηθήσουν, σύμφωνα με την ειδικό, το ίδιο και οι θερμότεροι χώροι.

4. Βγείτε έξω και κινηθείτε, ακόμη κι αν δεν έχετε διάθεση

Ίσως αυτή να είναι μία από τις δυσκολότερες συμβουλές τις κρύες και βροχερές ημέρες. Ωστόσο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια: ακόμα και ένα σύντομο, γρήγορο περπάτημα μετράει.

Το σημαντικότερο είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε πρώτα να αποκτήσουμε κίνητρο για να κινηθούμε. «Μπορεί να είναι δύσκολο να παρακινήσετε τον εαυτό σας να βγει έξω σε κακές καιρικές συνθήκες, αλλά να θυμάστε: Το κίνητρο ακολουθεί τη δράση, όχι το αντίστροφο. Σκεφτείτε πώς θα νιώσετε μετά τη δραστηριότητα και ας είναι αυτή η κατευθυντήρια αρχή» σημειώνει.

Ένα ραντεβού για περπάτημα ή άσκηση με κάποιον φίλο μπορεί επίσης να κάνει δυσκολότερη την… υπαναχώρηση την τελευταία στιγμή.

5. Μάθετε τα προσωπικά σας «καμπανάκια»

Τα πρώτα σημάδια της εποχικής πτώσης της διάθεσης δεν είναι ίδια για όλους. Κάποιοι μπορεί να μειώσουν τις εξόδους τους με το που πέσει ο ήλιος, ενώ άλλοι να περνούν όλο και περισσότερες ώρες κάνοντας scrolling στο κινητό.

Το σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε τι αλλάζει πρώτα στη δική μας συμπεριφορά, σύμφωνα με την ψυχολόγο. Όσο νωρίτερα αντιληφθούμε αυτά τα προσωπικά προειδοποιητικά σημάδια, τόσο νωρίτερα μπορούμε να αντιδράσουμε, υπογραμμίζει.

6. Μην περιμένετε να δυσκολέψουν πολύ τα πράγματα για να ζητήσετε βοήθεια

Η κοινωνική επαφή αποτελεί σημαντικό μέρος της χειμερινής «άμυνας». Η διατήρηση της επικοινωνίας με φίλους και οικογένεια, ακόμη και όταν η διάθεση μάς ωθεί να απομονωθούμε, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, σύμφωνα με την ειδικό.

Όταν, ωστόσο, τα συμπτώματα επιμένουν και επηρεάζουν την εργασία, τις σχέσεις ή την καθημερινή λειτουργικότητα, χρειάζεται αξιολόγηση από επαγγελματία ψυχικής υγείας. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) και η θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης (ACT) συγκαταλέγονται στις θεραπευτικές προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ενώ για ορισμένους ανθρώπους μπορεί να ενδείκνυται και φαρμακευτική αντιμετώπιση μετά από ιατρική αξιολόγηση.

Ο χειμώνας δεν χρειάζεται να γίνει ο «εχθρός»

Δε χρειάζεται να περιμένουμε την άνοιξη σαν τα λουλούδια για να ανθίσουμε. Η ειδικός επισημαίνει ότι δε χρειάζεται να φτάσουμε στο σημείο όπου ο χειμώνας θα έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τη διάθεσή μας για να αρχίσουμε να αντιδρούμε. «Με συστηματική προσπάθεια, ο χειμώνας μπορεί να πάψει να είναι μια εποχή που απλώς προσπαθούμε να “βγάλουμε” και να γίνει μια περίοδος στην οποία μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε καλά» καταλήγει.

Πηγή: ygeiamou.gr