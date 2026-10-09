Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στη Λεμεσό - Η συγκλονιστική έκκληση μητέρας για τον γιο της

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, στο τροχαίο ενεπλάκη ο γιος της, ενώ οδηγούσε στην περιοχή κοντά στα παλιά, εγκαταλελειμμένα κοιμητήρια των Πολεμιδιών. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το όχημά του καταστράφηκε ολοσχερώς.

Όπως υποστηρίζει η ίδια, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων και προσώπων που βρίσκονταν στο σημείο, το άλλο όχημα ήταν ένα λευκό Mazda, το οποίο φέρεται να υπέστη ζημιές στα τζάμια και στο μπροστινό μέρος. Ακολούθως, σύμφωνα με την ανάρτηση, ο οδηγός εγκατέλειψε τη σκηνή.

Η μητέρα αναφέρει ότι έχει ήδη προβεί σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία, ωστόσο, όπως σημειώνει, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα.

Παράλληλα, εξηγεί ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν καλύπτει τις ζημιές στο όχημα του γιου της, καθώς αυτό διέθετε μόνο ασφάλεια έναντι τρίτων.

Έκκληση για πληροφορίες

Μέσω της ανάρτησής της, η γυναίκα απευθύνει έκκληση σε όποιον είδε το περιστατικό ή ενδεχομένως συγκράτησε τον αριθμό εγγραφής του άλλου οχήματος να επικοινωνήσει μαζί της.

Παράλληλα, ζητά τη βοήθεια πολιτών που ενδεχομένως έχουν παρατηρήσει λευκό Mazda με πρόσφατες ζημιές στα τζάμια ή στο μπροστινό μέρος, είτε σταθμευμένο είτε σε συνεργείο ή φανοποιείο.

Η ίδια καλεί όποιον διαθέτει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία να επικοινωνήσει μαζί της μέσω προσωπικού μηνύματος, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συμβολή του κοινού θα βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.