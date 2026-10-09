Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες: Η απόφαση της Αννίτας, οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και οι αυξήσεις

Η εφημερίδα «Αλήθεια», υπό τον τίτλο «Αποσύρθηκε η Αννίτα», γράφει στο κύριό της θέμα για την απόφαση της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, να μη διεκδικήσει τελικά το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος στις προεδρικές εκλογές, ανοίγοντας τον δρόμο για ενότητα και αναδιοργάνωση της παράταξης, όπως γράφει. Αναφέρεται, επίσης, στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα και στις συζητήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI). Σε άλλο θέμα γράφει για τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, σημειώνοντας ότι βασικό σημείο τριβής είναι η μονιμοποίηση εκπαιδευτικών μέσω εξετάσεων.

Η εφημερίδα «Πολίτης», υπό τον τίτλο «Κίνηση-μήνυμα για ενότητα στον ΔΗΣΥ», γράφει, στο κύριο θέμα της, για την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει την υποψηφιότητά της για το χρίσμα του ΔΗΣΥ για την προεδρία της Δημοκρατίας, αφήνοντας ως μόνους διεκδικητές τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων για τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών μέσω εξετάσεων και ότι έρχονται νέα μέτρα. Αλλού γράφει για την έκδοση NAVTEX σχετικά με τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI).

Η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», υπό τον τίτλο «Επέβαλε γραμμή ο Αβέρωφ», γράφει στο κύριο θέμα της για τις εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό μετά την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει την υποψηφιότητά της για το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλόγές, με τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη να παραμένουν στη διεκδίκηση. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις αυξήσεις των τιμών βασικών αγαθών και υπηρεσιών την εξαετία 2020-2026, με το ηλεκτρικό ρεύμα να καταγράφει αύξηση 112,90% και το πετρέλαιο κίνησης 74,37%. Αλλού γράφει για τη μαζική κινητοποίηση, έξω από το Προεδρικό, των εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το νέο σύστημα διορισμού.

Η εφημερίδα «Χαραυγή», υπό τον τίτλο «Η Αριστερά με την κοινωνία, Δεξιά και ακροδεξιά με τα υπερκέρδη», γράφει στο κύριο θέμα της για την καταψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότασης για φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών κολοσσών. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στη μαζική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έξω από το Προεδρικό, σημειώνοντας πως απορρίπτουν την κυβερνητική πρόταση για το νέο σύστημα διορισμών. Αλλού γράφει για το παρασκήνιο στον ΔΗΣΥ σε σχέση με την επιλογή του υποψηφίου του για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail», υπό τον τίτλο «Η Δημητρίου αποσύρεται από την κούρσα στον ΔΗΣΥ», γράφει στο κύριο θέμα της για την απόφαση της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, να αποσύρει την υποψηφιότητά της για διεκδίκηση του χρίσματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028, για την αποφυγή διάσπασης του κόμματος, αφήνοντας ως διεκδικητές τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο ενδιαφέρον του Χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ για εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ. Αλλού γράφει για τη μαζική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έξω από το Προεδρικό, αντιδρώνας στις προτεινόμενες αλλαγές στο σύστημα διορισμών.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Γνώμη», υπό τον τίτλο «Υπάρχει ελπίδα!», κάνει λόγο στο κύριο θέμα της για ιστορική εκλογή της Δρος Μαρίνας Νεοφύτου ως της πρώτης γυναίκας Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει την υποψηφιότητά της για το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2028. Αλλού κάνει λόγο για δικαίωση για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Ποντίκι», υπό τον τίτλο «Η Τουρκία έριξε τις μάσκες», γράφει στο κύριο θέμα της, για τα σχέδια για μεταφορά φυσικού αερίου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μεταξύ Τουρκίας και κατεχομέων. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με χιλιάδες συλλήψεις και σκηνές χάους. Αλλού γράφει πως δόθηκε νέα πατάταση για τις αιτήσεις για φοιτητική χορηγία.

Πηγή: ΚΥΠΕ