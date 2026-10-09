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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τρίτη σύλληψη για την υπόθεση με τις τραπεζικές κάρτες - Τι εντόπισαν στην κατοχή του 25χρονου

 09.10.2026 - 09:43
Τρίτη σύλληψη για την υπόθεση με τις τραπεζικές κάρτες - Τι εντόπισαν στην κατοχή του 25χρονου

Σε τρίτη σύλληψη, σχετικά με υπόθεση υποκλοπής και παράνομης χρήσης τραπεζικών καρτών, προχώρησε χθες η Αστυνομία. Πρόκειται για 25χρονο, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε χθες το πρωί να οδηγεί το αυτοκίνητό του στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας. Ανακόπηκε από μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου (Ο.Π.Ο.Δ.) και συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μετά από έρευνα, τέσσερις επιταγές, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και οκτώ τραπεζικές κάρτες που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα. Επίσης, σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, στην επαρχία Λευκωσίας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και 520 συσκευασίες αναψυκτικών και νερού.

Ο 25χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι, για την ίδια υπόθεση, τελούν υπό κράτηση άλλα δύο πρόσωπα, ηλικίας 29 και 18 ετών.

Οι δύο είχαν συλληφθεί στις 29/09/2026, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Αστυνομία και αφορούσαν τη χρήση τραπεζικών καρτών χωρίς την εξουσιοδότηση των κατόχων τους για τη διενέργεια αγορών μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Χθες, οι δύο συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα ανανέωσης της προσωποκράτησής τους για περίοδο οκτώ ημερών.

Εναντίον και των τριών υπόπτων διερευνώνται τα αδικήματα της εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, της παράνομης παρεμβολής, της υποκλοπής ηλεκτρονικών δεδομένων και άλλων αδικημάτων.

Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λευκωσίας, συνεχίζει τις εξετάσεις.

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