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ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος: Καθηγήτρια κατηγορείται ότι αποπλάνησε 16χρονη μαθήτριά της στο Τέξας - Το κρυφό ημερολόγιο που την έκαψε

 09.10.2026 - 10:20
Σάλος: Καθηγήτρια κατηγορείται ότι αποπλάνησε 16χρονη μαθήτριά της στο Τέξας - Το κρυφό ημερολόγιο που την έκαψε

Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει μια 35χρονη καθηγήτρια λυκείου στο Τέξας, η οποία φέρεται να είχε αποπλανήσει 16χρονη μαθήτριά της, την οποία, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, φιλούσε και αγκάλιαζε, ενώ της έκανε συχνά δώρα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς της ανήλικης εντόπισαν ύποπτες επικοινωνίες στο κινητό της, με τους αστυνομικούς να ανακαλύπτουν στη συνέχεια ένα κλειδωμένο ψηφιακό ημερολόγιο, στο οποίο η μαθήτρια περιέγραφε τη σχέση τους και την προσπάθειά τους να την κρατήσουν κρυφή.

Η 35χρονη Γκλόρια Ρεσέντις, καθηγήτρια στο Hebron High School, στην πόλη Κάρολτον του Τέξας αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με ανήλικη και για συστηματική προσέγγιση και χειραγώγησή της με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που εξασφάλισε το μετέδωσε , οι γονείς της 16χρονης απευθύνθηκαν στις Αρχές όταν ανακάλυψαν ότι η κόρη τους είχε ανταλλάξει μεγάλο αριθμό γραπτών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων μέσω FaceTime με την καθηγήτρια, η οποία της έκανε μάθημα την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Το κρυφό ημερολόγιο

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη εξακολουθούσε να περνά πολύ χρόνο με την 35χρονη και κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα, οι δύο τους φέρεται να έτρωγαν συχνά μαζί, χωρίς την παρουσία άλλων προσώπων, μέσα στη σχολική αίθουσα, ενώ η μαθήτρια παρέμενε στο σχολείο σχεδόν καθημερινά μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Οι γονείς παρέδωσαν το κινητό τηλέφωνο της κόρης τους στους αστυνομικούς, οι οποίοι ανέκτησαν διαγραμμένα μηνύματα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έδειχναν ότι η Ρεσέντις έκανε επανειλημμένα δώρα στη 16χρονη.

Ωστόσο, το σημαντικότερο εύρημα  ήταν οι κλειδωμένες καταχωρίσεις στο ψηφιακό ημερολόγιο της μαθήτριας, μέσα από τις οποίες οι ερευνητές ανασύνθεσαν το χρονικό της σχέσης τους.

Σε καταχώριση του Ιουνίου, η ανήλικη έγραφε ότι είχαν περάσει σχεδόν τρεις μήνες από τότε που η ίδια και η καθηγήτριά της είχαν συνειδητοποιήσει τα αισθήματά τους. Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι φιλήθηκαν για πρώτη φορά τον Μάρτιο, ενώ περιέγραφε και άλλες περιστάσεις κατά τις οποίες είχαν ανταλλάξει φιλιά και αγκαλιές.

Η 16χρονη φέρεται επίσης να χαρακτήριζε τη σχέση τους ερωτική, σημειώνοντας ότι έπρεπε να συναντιούνται στα κρυφά και να αποκρύπτουν όσα συνέβαιναν μεταξύ τους.

Ενδεικτική της συχνότητας της επικοινωνίας τους είναι η αναφορά των αστυνομικών ότι καθηγήτρια και μαθήτρια συνομιλούσαν τρεις έως τέσσερις φορές την ημέρα, με ορισμένες από τις συνομιλίες τους να διαρκούν περισσότερες έως και επτά ώρες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν από λίγους μήνες η 35χρονη είχε εμφανιστεί σε ρεπορτάζ του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού Telemundo 39, με αφορμή τη δραστηριότητά της ως διαιτητής ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 

Σε διαθεσιμότητα η καθηγήτρια

 

Η 35χρονη παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα του Κάρολτον και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές της κομητείας Ντέντον. 

Η σχολική περιφέρεια του Λιούισβιλ ανακοίνωσε ότι η Ρεσέντις τέθηκε σε διοικητική άδεια, ενώ της απαγορεύτηκε αυστηρά η είσοδος σε οποιαδήποτε σχολική εγκατάσταση που υπάγεται στη δικαιοδοσία της.

Πηγή: protothema.gr

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