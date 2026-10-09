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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραυνός: Σοβαρότατη ανάγκη για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων

 09.10.2026 - 11:34
Κεραυνός: Σοβαρότατη ανάγκη για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων

Την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα κελεύσματα των κρατών μελών για διέξοδο και πρόσθετες δαπάνες μέσα από μεγαλύτερη ευελιξία της οικονομικής διακυβέρνησης εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του ECOFΙΝ στο Λουξεμβούργο, το πρωί της Παρασκευής, επισημαίνοντας πως "υπάρχει σοβαρότατη ανάγκη να υπάρξουν κινήσεις, λύσεις, στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων μας».

«Δεν μπορούμε να παραμένουμε σε μια οικονομική διακυβέρνηση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό που αυξάνει ραγδαία αυτή την περίοδο. Αναμένω ότι θα υπάρξει μια συζήτηση επιπρόσθετη και να εξευρεθεί μια λύση,» σημείωσε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι «οι δαπάνες, οι ανάγκες των πολιτών αυξάνονται με βάση τον πληθωρισμό», καθώς «οι πολεμικές συγκρούσεις κλιμακώνονται και η ενεργειακή κρίση έφτασε στο αποκορύφωμα της, απειλώντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μας, για να μην πω πλέον και τη δημοκρατία», ανέφερε.

Σχετικά με τα δημοσιονομικά, αναγνώρισε ότι «υπάρχουν χώρες που έχουν μια διαφορετική αντίληψη για το θέμα, έχουν δηλώσει όμως ότι υπάρχει διαρθρωτικό πρόβλημα όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, και δεν θα διαφωνήσω. Θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει ακριβώς το διαρθρωτικό, τις ρίζες αυτού του προβλήματος και πρέπει να διατεθούν πέρα από ενίσχυση εισοδημάτων των νοικοκυριών, θα πρέπει να διατεθούν και χρήματα για να έχουμε την αναγκαία εκείνη υποδομή ώστε να αντιμετωπιστεί μόνιμα και στο μέλλον αυτό το θέμα της ενέργειας».

Επιπλέον, εξέφρασε την στήριξη του στο πνεύμα των επιστολών των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Ιαλίας, Κυριάκου Μητσοτάκη και Τζόρτζιας Μελόνι, στην Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. «Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν στείλει μια επιστολή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας προς την Πρόεδρο της Επιτροπής που το πνεύμα αυτών των επιστολών είναι προς αυτήν την κατεύθυνση και εμείς το στηρίζουμε», είπε.

Σχετικά με το αίτημα της Ελλάδας για περαιτέρω ευελιξία πέρα από την άμυνα που κατατέθηκε τον Αύγουστο, ο κ. Κεραυνός εκτίμησε ότι «είναι μια πρόταση που άμεσα μπορεί να διευκολύνει κάποιες χώρες», ωστόσο «συνολικά φαίνεται ότι αυτή η κίνηση δεν είναι αρκετή από μόνη της» και «θα πρέπει να γίνουν ευρύτερες σκέψεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση».

Σχετικά με το εάν θα υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία ως προς μελλοντικό μοντέλο διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για την ενιαία εποπτεία της αγοράς, ο Υπουργός απάντησε στο ΚΥΠΕ ότι «η Ιρλανδική Προεδρία έχει φέρει μια καλή πρόταση, έχει χτίσει πάνω στην πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, κι εμείς στηρίζουμε αυτή την πρόταση που είναι ένα αποτέλεσμα μιας συνδιαλλαγής που βοηθά να φτάσουμε σε μια λύση». Εκτίμησε ότι η συζήτηση στο δείπνο μετά το πέρας του Eurogroup της Πέμπτης ήταν καλή, ενώ αναγνώρισε ότι παραμένουν κάποια θέματα όσον αφορά την διακυβέρνηση, στα οποία ελπίζει ότι σήμερα θα υπάρξει μια κατάληξη.

Όσον αφορά τις εξαιρέσεις, σημείωσε ότι στα πλαίσια της πρότασης της Ιρλανδικής Προεδρίας αυτές υπάρχουν, με την πλειοψηία να έχει δεχτεί αυτήν την διευθέτηση. «Επομένως το πιο σοβαρό θέμα που παραμένει είναι η διακυβέρνηση της ESMA,» είπε ο Υπουργός.

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