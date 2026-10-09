Υπουργός Ενέργειας: Εντός έτους τα 25 εκατ. ευρώ για GSI μετά τη NAVTEX

Ερωτηθείς για τις επόμενες ενέργειες σε σχέση με το έργο, ο Υπουργός ανέφερε ότι αναμένεται η έκδοση NAVTEX από ελληνικής πλευράς «που όπως έχει ειπωθεί από επίσημα χείλη στην Ελλάδα θα είναι εντός Οκτωβρίου» ενώ πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τις ημερομηνίες.

Εξάλλου, ο κ. Δαμιανός χαρακτήρισε θετικές τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τον GSI. Στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός ανέφερε ότι «και στο παρελθόν και σήμερα (οι ΗΠΑ) στηρίζουν το ενεργειακό πρόγραμμα, την Κυπριακή Δημοκρατία τόσο όσον αφορά τις εξορύξεις όσο και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις».

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρά με το δικό της ενεργειακό πρόγραμμα και τέτοιες τοποθετήσεις και τέτοιες συναντήσεις γίνονται και στα πλαίσια της συνεργασίας 3+1 (τριμερής συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής), οπότε «το ενεργειακό μας πρόγραμμα προχωρά».

Τη Δευτέρα τα νεότερα για Βασιλικό

Σε σχέση με το τερματικό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στο Βασιλικό ο Υπουργός ανέφερε ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι εκπνέει η προθεσμία για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση των υποδομών, προσθέτοντας ότι «τη Δευτέρα θα ξέρουμε τον αριθμό των εταιρειών, κοινοπραξιών, οι οποίες ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στο κομμάτι των προσφόρων».

Πρόσθεσε ότι αυτό που απομένει στο Βασιλικό είναι να ολοκληρωθoύν οι χερσαίες εγκαταστάσεις και η προβλήτα (jetty).

Σε ερώτηση σχετικά με το εκτιμώμενο κόστος του έργου, ανέφερε ότι είναι στα €180 εκατ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται στα δύο έτη, ενώ ο διαγωνισμός διεξάγεται με κλειστή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει στάδιο προεπιλογής των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. Σημειώνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση τη βέλτιστη σχέση τιμής και ποιότητας.