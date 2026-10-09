Νίκος Γρίτσης: Πρόσφατα μου ζητήθηκε από την πλευρά της Βίσση να δώσω κάποια τραγούδια για πιθανή συνεργασία στο άμεσο μέλλον

ΠτΔ: Έτοιμοι για επανέναρξη των συνομιλιών ακόμη και αύριο - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη λύση του Κυπριακού
Την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, ακόμη και αύριο, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Μιλώντας στο 6ο Παγκύπριο Συναπάντημα Προσφύγων, στο Δάσος Άχνας, διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με στόχο τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας.