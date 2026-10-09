Θέλει οριστική κατάργησης του πίνακα διοριστέων το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του ΠΚ - Συναντήθηκαν με ΥΠΑΝ

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Υπουργός παρουσίασε τις βασικές πρόνοιες της πρότασης του ΥΠΑΝ και ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Συμβουλίου.

Το Τμήμα επανέλαβε τη θέση του ότι ένα σύγχρονο σύστημα διορισμών θα πρέπει να επιτρέπει στην Πολιτεία να επιλέγει εκπαιδευτικούς με βάση κριτήρια που συνδέονται με την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης και, ευρύτερα, με το συμφέρον των μαθητών και μαθητριών και του εκπαιδευτικού συστήματος.

Παράλληλα, το Τμήμα υπογράμμισε ότι το σύστημα εξετάσεων για τον διορισμό εκπαιδευτικών θα πρέπει να υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση ως προς τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο των εξετάσεων. Το Τμήμα είναι έτοιμο να συμβάλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Τέλος, το Τμήμα επισήμανε την περιορισμένη παρουσία της φωνής των νέων στον θεσμοθετημένο διάλογο για τη μεταρρύθμιση. Πρόκειται για μια συζήτηση που αφορά άμεσα το μέλλον τους, είτε ως μελλοντικών εκπαιδευτικών είτε ως πολιτών, προστίθεται.

«Ως εκ τούτου, οι απόψεις και οι προσδοκίες τους θα πρέπει να ακούγονται περισσότερο στον δημόσιο διάλογο για τη διαμόρφωση του νέου συστήματος διορισμών. Το Τμήμα ενθαρρύνει τους νέους να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση», καταλήγει η ανακοίνωση.