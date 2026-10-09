Χειροπέδες σε 50χρονο για κλοπή... ποδηλάτων

Μετά από καταγγελίες για κλοπή ποδηλάτων που διαπράχθηκαν χθες τα ξημερώματα, μέλη της Αστυνομίας, μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, διενήργησαν χθες βράδυ, έρευνα στο διαμέρισμα 50χρονου στη Λευκωσία. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα ποδήλατο και ένα κράνος, για τα οποία ο 50χρονος δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για το πως βρέθηκαν στην κατοχή του.

Επίσης, σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας που διαμένει ο 50χρονος εντοπίστηκαν τα δυο ποδήλατα, τα οποία είχαν καταγγελθεί ως κλοπιμαία. Ως αποτέλεσμα, ο 50χρονος συνελήθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης διάρκειας πέντε ημερών.

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.