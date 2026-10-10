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ΔΙΕΘΝΗ

Πύραυλος των Χούθι έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, δεκάδες τραυματίες, τουλάχιστον πέντε σε κρίσιμη κατάσταση

 10.10.2026 - 18:50
Πύραυλος των Χούθι έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, δεκάδες τραυματίες, τουλάχιστον πέντε σε κρίσιμη κατάσταση

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι που τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία βρίσκονται στην εντατική, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές.

Διπλωματική πηγή δήλωσε προηγουμένως ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγη από πύραυλο των δυνάμεων των Χούθι.

«Δεκάδες άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο αεροδρόμιο, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες. Τουλάχιστον πέντε από αυτούς, όλοι Σαουδάραβες, βρίσκονται στην εντατική», πρόσθεσε η νοσοκομειακή πηγή διευκρινίζοντας ότι τραυματίες διακομίσθηκαν με ελικόπτερα στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό, μετά το χτύπημα, οι αεροπορικές εταιρίες, Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

 
Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας προτού κατευθυνθείτε στο αεροδρόμιο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Υεμένης, μαχητικά τζετ της Σαουδικής Αραβίας χτύπησαν το αεροδρόμιο της Σανάα τέσσερις φορές, ενώ λίγες ημέρες πριν τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις σε αεροδρόμια του βασιλείου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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