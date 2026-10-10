Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον 22χρονο και τον 18χρονο στην Ελευσίνα

Συγκεκριμένα, στον 22χρονο ο οποίος φέρεται μέλος νεοναζιστικής οργάνωσης και τον 18χρονο, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον τακτικού ανακριτή, από τον οποίο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία.

Υπενθυμίζεται πως ο 18χρονος παραδόθηκε παρουσία δικηγόρου το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) ενώ ο 22χρονος είχε παραδοθεί το βράδυ της Παρασκευής (9/10).

Βίντεο από την επίθεση στην Ελευσίνα

Σε βίντεο από την επίθεση απεικονίζεται ο 32χρονος να έχει βγάλει βόλτα δύο σκύλους με ένα μηχανάκι να σταματά και να κατεβαίνουν δύο άτομα. Σε λίγα λεπτά, τα δύο άτομα συνομίλησαν με τον 32χρονο. Ο 32χρονος συνεχίζει να περπατά, όμως οι δύο άνδρες εξακολουθούν να κινούνται δίπλα του. Λίγο αργότερα, ο άνδρας με το λευκό κράνος τού κλείνει ξανά τον δρόμο, ενώ στη συνέχεια ο ένας από τους δύο φαίνεται να τον σπρώχνει.

Οι τρεις τους συνεχίζουν προς τον κεντρικό δρόμο, με την ένταση να κλιμακώνεται. Οι δύο άνδρες εμφανίζονται να εμποδίζουν για ακόμη μία φορά την πορεία του 32χρονου. Ακούγονται φωνές και ένας από αυτούς φέρεται να λέει: «Φασίστας είμαι».

Η αντιπαράθεση εξελίχτηκε σε συμπλοκή. Ο 32χρονος έρχεται στα χέρια με έναν από τους δύο άνδρες, ο οποίος φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ακούγεται ένας άνδρας να φωνάζει «σφάξ’ τον».

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 22χρονου παρουσία δικαστικής λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



ένα (1) μαύρο αμάνικο μπουφάν

μία (1) αντιασφυξιογόνα μάσκα

ένα (1)κοντομάνικο μπλουζάκι χρώματος μαύρου, με στάμπα ομάδας

δύο (2) μπαλακλάβες τύπου full face,

μία (1) σιδερογροθιά,

ένας (1) αναδιπλούμενος σουγιάς τύπου «πεταλούδα»,

ένα (1) αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 22 εκατοστών,

ένας (1) πυρσός χειρός, τύπου δάδα

ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα «PROPATRIA SUPPORT»,

ένα (1) πράσινο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα ομάδας

ένα (1) μαύρο φούτερ με κουκούλα, με στάμπα ομάδας

ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι, με στάμπα ομάδας

ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα ομάδας

ένα (1) βιβλίο με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»,

ένα (1) φυλλάδιο με τίτλο «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ»,

ένα (1) αυτοκόλλητο με διακριτικά ομάδας με επιγραφή: «AGAINST MODERN WORLD-DEFEND YOUR COUNTRY»,

Ένας λευκός φάκελος που περιείχε τρικάκια με συνθήματα: «ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ-ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ», τα οποία έφεραν, εν είδη υπογραφής, «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ».



Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 18χρονου παρουσία δικαστικής λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



ένα (1) μακρυμάνικο φούτερ με στάμπα ομάδας,

ένα (1) μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι με στάμπα ομάδας

ένα (1) ζευγάρι γάντια «κοκάλινα» μηχανής,

ένα (1) σορτς χρώματος μπλε,

ένα (1) κράνος μηχανής χρώματος λευκού-μαύρου,

ένα (1) μπουφάν χρώματος μπλε,

μία (1) δάδα χειρός,

ένα (1) αυτοκόλλητο που αναγράφει: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ»

ένα (1) αυτοκόλλητο που αναγράφει περιοχή και ομάδα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα