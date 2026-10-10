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Αυτό είναι το σπάνιο νόμισμα που πουλήθηκε σχεδόν 200 χιλιάδες σε δημοπρασία - Δείτε ποιο είναι

 10.10.2026 - 21:08
Αυτό είναι το σπάνιο νόμισμα που πουλήθηκε σχεδόν 200 χιλιάδες σε δημοπρασία - Δείτε ποιο είναι

Το συλλεκτικό νόμισμα ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης και συγκαταλέγεται πλέον στα πιο πολύτιμα συλλεκτικά νομίσματα που έχουν δημοπρατηθεί.

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο σεντ του 1914 με τον Αβραάμ Λίνκολν, το οποίο είχε κατασκευαστεί ειδικά για συλλέκτες, πωλήθηκε έναντι 195.200 δολαρίων σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου.

Τη δημοπρασία διοργάνωσε ο οίκος Heritage Auctions, με το συγκεκριμένο νόμισμα να ξεχωρίζει για την εξαιρετική κατάσταση διατήρησής του. Σύμφωνα με το CoinWeek, η τελική τιμή ξεπέρασε σημαντικά το προηγούμενο ρεκόρ για αντίστοιχο νόμισμα, το οποίο ανερχόταν σε 126.500 δολάρια και είχε καταγραφεί το 2008.

Η νέα πώληση τοποθέτησε το σεντ ανάμεσα στα πιο πολύτιμα συλλεκτικά νομίσματα που έχουν αλλάξει χέρια σε δημοπρασία.

Μόλις 1.365 νομίσματα

Το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ παρήγαγε μόλις 1.365 τέτοια νομίσματα το 1914. Τα συλλεκτικά νομίσματα κατασκευάζονταν ειδικά για συλλέκτες και διέθεταν βελτιωμένη ποιότητα και εμφάνιση σε σχέση με τα νομίσματα που προορίζονταν για κυκλοφορία.

Ωστόσο, την εποχή εκείνη δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση, καθώς έμοιαζαν σε μεγάλο βαθμό με την κανονική έκδοση των νομισμάτων. Η περιορισμένη ζήτηση οδήγησε τελικά το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ στη διακοπή της παραγωγής συλλεκτικών νομισμάτων μετά το 1916.

Η εξαιρετική κατάσταση του νομίσματος που εκτόξευσε την αξία

Σύμφωνα με τη Heritage Auctions, το συγκεκριμένο νόμισμα είναι το μοναδικό του είδους του που έχει αξιολογηθεί στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας, ενώ οι επιφάνειές του χαρακτηρίζονται ουσιαστικά άψογες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διατήρηση του αρχικού κόκκινου χρώματος του χαλκού. Όπως επισημαίνει ο οίκος δημοπρασιών, τα χάλκινα νομίσματα έχουν την τάση με την πάροδο του χρόνου να χάνουν τη χαρακτηριστική κόκκινη απόχρωσή τους.

Για ένα νόμισμα ηλικίας 112 ετών, η κατάσταση διατήρησης θεωρείται επομένως εξαιρετικά σημαντική για τη συλλεκτική του αξία.

Ένα ιστορικό νόμισμα από το 1914

Το 1914 αποτελεί, παράλληλα, μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά στην παγκόσμια ιστορία, καθώς σηματοδότησε την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, μετά τη δολοφονία του Αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου της Αυστρίας.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την παραγωγή του, η σπάνια κατάσταση στην οποία διατηρήθηκε το συγκεκριμένο σεντ μετέτρεψε ένα νόμισμα - που δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση στους συλλέκτες της εποχής του-, σε ένα εξαιρετικά πολύτιμο συλλεκτικό αντικείμενο, με αξία πλέον εξαψήφια.

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