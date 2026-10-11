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Video: Αεροσκάφος παραλίγο να χτυπήσει την ουρά του σε αεροδιάδρομο κατά την προσγείωση του

 11.10.2026 - 10:51
Video: Αεροσκάφος παραλίγο να χτυπήσει την ουρά του σε αεροδιάδρομο κατά την προσγείωση του

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ένα Boeing 747 της Lufthansa διέκοψε την προσγείωση του την τελευταία στιγμή, καθώς παραλίγο να χτυπήσει την ουρά του σε έναν αεροδιάδρομο.

Βίντεο που κατέγραψαν κάμερες του καναλιού Airline Videos Live, δείχνει την στιγμή που το γιγαντιαίο αεροσκάφος της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας, το οποίο πραγματοποιούσε πτήση από την Φρανκφούρτη προς την Καλιφόρνια, προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι πιλότοι αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες κατά την διαδικασία προσγείωσης, και αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα go–around, δηλαδή ματαίωση της προσγείωσης και επαναφορά του αεροπλάνου σε άνοδο.

Ωστόσο, καθώς το τεράστιο αεροσκάφος έπαιρνε ύψος, η ουρά του φάνηκε να πλησιάζει ανησυχητικά κοντά στο έδαφος.

Παρόλα αυτά, οι πιλότοι κατάφεραν να απογειώσουν το αεροσκάφος με επιτυχία, πραγματοποίησαν έναν κύκλο πάνω από το αεροδρόμιο, και επανέλαβαν την διαδικασία. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος Boeing 747 επέστρεψε στο αεροδρόμιο και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη δεύτερη προσπάθειά του.

Δείτε βίντεο:

Τι είναι το go–around

Στην αεροπορία, το go–around είναι μια καθιερωμένη διαδικασία κατά την οποία το αεροσκάφος διακόπτει την προσέγγιση του στο αεροδρόμιο και μεταβαίνει ξανά σε άνοδο.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί για πολλούς λόγους: Επειδή η προσέγγιση δεν είναι σταθερή, επειδή δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες συνθήκες για ασφαλή προσγείωση, λόγω καιρού, τεχνικού ζητήματος ή λόγω του ότι υπάρχει άλλη κυκλοφορία στον διάδρομο.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) προβλέπει την εκτέλεση go–around, όταν η ασφαλής ολοκλήρωση της προσγείωσης δεν είναι εξασφαλισμένη, ενώ, στις διαδικασίες εκπαίδευσης των πληρωμάτων περιλαμβάνεται η ματαίωση προσγείωσης όταν αυτό απαιτείται για λόγους ασφάλειας.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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