Επιτροπή Οικονομικών: Με παρουσίαση προϋπολογισμού 2027 αρχίζει η συζήτηση - Τι περιλαμβάνει

Στην συνεδρίαση που είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις εννέα και τέταρτο το πρωί ο ΥΠΟΙΚ θα προβεί σε ανάλυση των κρατικών εσόδων και των δημοσιονομικών δεικτών και θα παρουσιάσει την οικονομική πολιτική και δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Στη συνέχεια, με βάση και τον υφιστάμενο προγραμματισμό, ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα μιλήσει για τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα δημόσιων οικονομικών και μετά το λόγο θα πάρει ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας που θα αναλύσει στους Βουλευτές την οικονομική κατάσταση και θα προβεί σε εκτιμήσεις.

Οι συζητήσεις και αναλύσεις των προϋπολογισμών όλων των Υπουργείων και άλλων υπηρεσιών και θεσμών του κράτους ολοκληρώνονται, με βάση το πρόγραμμα, στις 16 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν, τον Δεκέμβριο οι τριήμερες συζητήσεις στην Ολομέλεια με ομιλίες αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων για να κορυφωθεί η διαδικασία με την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €14.4 δισ., σε σύγκριση με €13.7 δισ. το 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και τη δυνατότητα υλοποίησης σημαντικών κοινωνικών και αναπτυξιακών πολιτικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη της κοινωνίας, με €820 εκατ. για παροχές κοινωνικής πρόνοιας, ενισχύοντας το δίχτυ κοινωνικής προστασίας και τη στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Σημαντικοί πόροι κατευθύνονται επίσης σε βασικούς τομείς δημόσιας πολιτικής. Συγκεκριμένα, προβλέπονται €1,066 εκατ. για την Υγεία, αυξημένα κατά 3.7% σε σχέση με το 2026, καθώς και €235 εκατ. για την Παιδεία, αυξημένα κατά 13.8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης προς όφελος των πολιτών.

Παράλληλα, προβλέπονται €148.8 εκατ. για έργα οδικού δικτύου, αυξημένα κατά 17.4% σε σχέση με το 2026, επιταχύνοντας την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής σε ολόκληρη την Κύπρο.

'Οπως ανακοίνωσε η Προεδρία, η έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, συνθήκες πλήρους απασχόλησης, πλεονασματικά δημόσια οικονομικά και συνεχή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

''Η υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση επιτρέπει στην Κυβέρνηση να κατευθύνει περισσότερους πόρους στην κοινωνική πολιτική, την υγεία, την παιδεία και τις αναπτυξιακές υποδομές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση μιας ισχυρής και βιώσιμης οικονομίας προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών'', αναφέρεται.

Iσορροπημένος και ανθρωποκεντρικός ο προϋπολογισμός, προσβλέπουμε σε γόνιμο διάλογο με Βουλή λέει το ΥΠΟΙΚ

Εξάλλου σε ανακοίνωση την Κυριακή, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός είναι ισορροπημένος και ανθρωποκεντρικός και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο οικονομικής πολιτικής, "ειδικότερα σήμερα που η χώρα μας χρειάζεται σταθερότητα και καθαρή κατεύθυνση, λόγω και των αρνητικών γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή μας και διεθνώς, καθώς η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί την ασπίδα για την ευημερία των πολιτών και των επιχειρήσεων της Κύπρου".

Σημειώνεται ότι για τρίτη συνεχή χρονιά, επί διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, ο προϋπολογισμός παρουσιάζει δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο για το 2027 αναμένεται να ανέλθει γύρω στο 4% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται και αναμένεται να περιοριστεί μέχρι το τέλος του 2027 στο 45,2% του ΑΕΠ.

Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,9%, η ανεργία να κινηθεί γύρω στο 3,8% και ο πληθωρισμός να υποχωρήσει στο 2,5%. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν τη συνέπεια με την οποία η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη διαχειρίζεται τα δημόσια οικονομικά. Πάνω σε αυτή τη σταθερή βάση μπορει η κυβέρνηση να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

"Το Υπουργείο Οικονομικών προσβλέπει σε ένα γόνιμο διάλογο με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για τη ψήφιση του Προϋπολογισμού και τη διατήρηση της δημοσιονομικής τους ισορροπίας", αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Προσθέτει ότι η ψήφιση του Προϋπολογισμού θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του κράτους, τη οικονομικη σταθεροτητα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και την πραγματοποιηση των έργων και των προγράμματων που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία του κρατους στους εταίρους και τις αγορές.