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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται κακοκαιρία: Πότε «χτυπά» την Κύπρο το καιρικό σύστημα που έρχεται - Οι περιοχές που επηρεάζονται από έντονα φαινόμενα

 12.10.2026 - 06:27
Έρχεται κακοκαιρία: Πότε «χτυπά» την Κύπρο το καιρικό σύστημα που έρχεται - Οι περιοχές που επηρεάζονται από έντονα φαινόμενα

Ασθενής χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ωστόσο βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στην Αδριατική θάλασσα κινείται νοτιοανατολικά και θα επηρεάζει την περιοχή από την Τετάρτη το απόγευμα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά παράλια. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στα βόρεια και το εσωτερικό. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σύντομα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Κατά τις απογευματινές ώρες και μετά, αναμένεται επιδείνωση του καιρού αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ωστόσο σταδιακά μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση, για να βρεθεί έτσι πιο κάτω από τις μέσες  κλιματολογικές τιμές της εποχής.

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