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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ραγδαίες εξελίξεις για το Melios Zoo: Τι θα γίνει με τις αρκούδες, τις τίγρεις και τις ύαινες

 12.10.2026 - 19:39
Ραγδαίες εξελίξεις για το Melios Zoo: Τι θα γίνει με τις αρκούδες, τις τίγρεις και τις ύαινες

Εντός του μηνός οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν το Melios Zoo, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γενικός Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, επισημαίνοντας ότι ο ΕΟΑ Λευκωσίας είναι η υπηρεσία που θα εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση για τον συγκεκριμένο χώρο.

Μιλώντας μετά το τέλος συνάντησης στο Υπουργείο Γεωργίας με τους πέντε κτηνοτρόφους που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό τους προηγούμενους μήνες, στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου, Ανδρέα Γρηγορίου, και άλλων υπηρεσιακών, ο κ. Πίπης ανέφερε ότι «το Melios Zoo δεν είναι φάρμα, όπως δηλώνει» ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, Μέλιος Μενελάου. «Ο κ. Μέλιος λέει τα δικά του», σημείωσε. 

«Οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι δεδομένες και στη βάση της απόφασης του Ανωτάτου (Δικαστηρίου) και της δεύτερης απόφασης του Εφετείου έχει ήδη δρομολογηθεί η όλη διαδικασία για τη διαχείριση του θέματος», τόνισε. «Η ενάγουσα υπηρεσία στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ΕΟΑ (Λευκωσίας), οπότε στο πλαίσιο αυτό ο άμεσα ενδιαφερόμενος για να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου είναι ο ΕΟΑ», υπέδειξε. 

«Συνεπώς, στο πλαίσιο τούτο και προκειμένου να υποβοηθηθεί και ο ΕΟΑ να διαχειριστεί σωστά την υπόθεση, έχει υπάρξει ήδη συνεννόηση μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΕΟΑ με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για να μεταβούν οι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του Melios Zoo και να τους υποδειχθεί επί τόπου από τους υπεύθυνους του ΕΟΑ ποιες εγκαταστάσεις εμπίπτουν στην απόφαση του δικαστηρίου και θα πρέπει να κατεδαφιστούν, ούτως ώστε με τη σειρά μας να ζητήσουμε από τον ίδιο (τον ιδιοκτήτη) να μας διευκρινίσει τι προτίθεται να κάνει με τα ζώα, τα οποία σήμερα διαβιούν στις εγκαταστάσεις αυτές», εξήγησε ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

«Σε περίπτωση που (ο ιδιοκτήτης) δεν ενεργήσει σχετικά, τότε το κράτος θα παρέμβει, θα αναλάβει να διαχειριστεί, να διασφαλίσει τη διάθεση των ζώων σε κατάλληλους, εγκεκριμένους και αδειοδοτημένους για τον σκοπό αυτό οργανισμούς», επεσήμανε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Πίπης είπε ότι «δεν έχει τεθεί θέμα ευημερίας των ζώων. Αυτό που έχει τεθεί διαχρονικά είναι το θέμα της νομιμότητας των ενεργειών του Μέλιου από πολεοδομική άποψη. Το πρόβλημα δεν ξεκινά από τα ζώα. Το πρόβλημα ξεκινά από πολεοδομικά ζητήματα και καταλήγει να επηρεάζει τα ζώα, οπότε για να λυθεί το πρόβλημα των ζώων πρέπει πρώτα να διευθετηθεί το θέμα πολεοδομικά», υπογράμμισε. 

«Τι προτίθεται ο κύριος Μέλιος να κάνει με την απόφαση; Θα πρέπει να κατεδαφιστούν οι εγκαταστάσεις. Τι θα κάνει τα ζώα που είναι μέσα στις εγκαταστάσεις; Σε ποιους οργανισμούς θα τα διαθέσει; Διότι μιλάμε για αρκούδες, τίγρεις, ύαινες, λύγκες. Δεν είναι ζώα που μπορεί να πει κάποιος ότι θα τα διατηρήσει ως προσωπική συλλογή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η προβλεπόμενη διαδικασία από τον νόμο. 

Η επιθεώρηση των αρμόδιων υπηρεσιών στο Melios Zoo θα γίνει «εντός των ημερών, εντός του μηνός», κατέληξε.

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