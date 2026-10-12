Τραμ στη Λεμεσό και τη Λευκωσία; Τι αποκάλυψε η Υπουργός Μεταφορών

Η Υπουργός Μεταφορών συμμετείχε, το πρωί της Δευτέρας, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, η οποία σηματοδότησε και την έναρξη της Green Week 2026, που οργανώνει ο όμιλος Cypronetwork, σε συνεργασία με την Green Energy Group, τους Δήμους Λεμεσού, Αμαθούντας, Πολεμιδιών και Κουρίου, ως επίσης και τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού.

Στο χαιρετισμό της και στη συζήτηση που ακολούθησε, η κ.Τσολάκη ανέφερε πως «το κυκλοφοριακό έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν το αντέχουμε, ειδικά εδώ στη Λεμεσό και είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ολιστικά».

Είναι σημαντικό, συνέχισε, να διοργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις, καθώς φέρνουν στο ίδιο τραπέζι αυτούς οι οποίοι πρέπει να ασχοληθούν με το κυκλοφοριακό, δηλαδή τα αρμόδια Υπουργεία, τις Τοπικές Αρχές, τις ανάδοχες εταιρείες των λεωφορείων και επιχειρηματίες.

«Είναι μια προσπάθεια ομαδική, κανένας δεν πρέπει να είναι απέναντι σε κανέναν. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, γιατί το κυκλοφοριακό ταλαιπωρεί όλους και τους πολίτες και εμάς που κατέχουμε κάποιο αξίωμα και μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση», συμπλήρωσε.

Υποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη, η Υπουργός εξέφρασε τη θέση ότι «το κλειδί είναι τα λεωφορεία», σημειώνοντας πως έχει διαπιστώσει πως «ο κόσμος δεν γνωρίζει τι μπορεί να κερδίσει με τη χρήση του λεωφορείου».

Είναι γι αυτό, πρόσθεσε, που έχει δώσει οδηγίες για να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης του κόσμου ώστε «να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο και εκεί και όπου χρειάζεται - και χρειάζεται - βελτίωση των λεωφορείων, να γίνει».

Το ζητούμενο, σημείωσε, «είναι να δώσουμε στον κόσμο περισσότερες αξιόπιστες επιλογές μεταφοράς και λιγότερο χαμένο χρόνο στην κίνηση», υπογραμμίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε τα λεωφορεία, ως Μέσο Μαζικής Μεταφοράς, και πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι είναι αξιόπιστα, ότι με τη χρήση τους θα εξοικονομούν περισσότερο χρόνο και θα τους κοστίζει λιγότερο, σε σύγκριση με τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου και αυτά θεωρώ είναι τα δυο κριτήρια που πρέπει να προσφέρουμε, ώστε να κάνουμε τα λεωφορεία ελκυστικά για τον κόσμο».

Την ίδια ώρα η Υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι «αυτό πρέπει να γίνει σε συνάρτηση και με άλλες δράσεις, όπως με τη δημιουργία περισσότερων Park & Ride», ενώ αναφερόμενη συγκεκριμένα στη Λεμεσό, είπε ότι «λειτουργεί με επιτυχία ένα στο Τσίρειο, ενώ προγραμματίζεται η λειτουργία σε Άγιο Τύχωνα και Πολεμίδια».

«Είναι πολύ σημαντικό να παρέχεις στο κοινό το χώρο να μπορεί να σταθμεύσει το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, να επιβιβαστεί σε λεωφορείο και σε σύντομο χρονικό διάστημα να φτάσει στον προορισμό του, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει πολλά λεωφορεία, χωρίς να χρειαστεί να σπαταλήσει πολλά χρήματα και χρόνο και αυτό ακριβώς εξετάζουμε τώρα στο Υπουργείο Μεταφορών», συμπλήρωσε.

Υπέδειξε ότι έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις στις Επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας, που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα και «θα μπούμε στα λεωφορεία, να δούμε τις διαδρομές, να δούμε ποιες πρέπει να προστεθούν και τι πρέπει να διορθωθεί».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι δημόσιες συμβάσεις, με τις ανάδοχες εταιρείες, έγιναν πριν χρόνια, «όμως η κυκλοφορία της πόλης εξελίσσεται καθημερινά, αλλάζουν τα δεδομένα» και ως εκ τούτου «θα πρέπει και εμείς να προσαρμόζουμε αυτήν την υπηρεσία στα νέα δεδομένα, με επικαιροποίηση των διαδρόμων και των σημείων όπου υπάρχουν στάσεις».

Επαναλαμβάνοντας πως «το κλειδί (για το κυκλοφοριακό πρόβλημα) είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες και σήμερα για εμάς είναι τα λεωφορεία», η κ.Τσολάκη αναφέρθηκε και στις σκέψεις που γίνονται, από τη Λευκωσία και τη Λεμεσό, για δημιουργία τραμ .

Όπως είπε «είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε. Υπάρχει μια μελέτη του Υπουργείου από το 2015, από τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση από τους Δήμους Λεμεσού και Λευκωσίας, αυτή η μελέτη θα επικαιροποιηθεί, ούτως ώστε και εμείς να γνωρίζουμε ποιά είναι τα δεδομένα, αν είναι βιώσιμη η δημιουργία τραμ και αν όντως θα εξυπηρετήσει το κοινό».

Σε χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ανέφερε ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει φτάσει τη Λεμεσό και τους ανθρώπους της στα όρια τους, τονίζοντας ότι αυτή η πίεση έχει κόστος στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των δημοτών.

Λέγοντας ότι η συνολική επίλυση του κυκλοφοριακού υπερβαίνει τις δυνατότητες του Δήμου, υπέδειξε πως «η κύρια ευθύνη για τον συγκοινωνιακό σχεδιασμό, τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις μεγάλες υποδομές μεταφορών, ανήκει στο κράτος».

«Ο Δήμος έχει ουσιαστικό ρόλο και υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαμβάνει, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρατική παρέμβαση», πρόσθεσε και εξέφρασε την προσδοκία του για ενίσχυση της συνεργασίας με το Υπουργείο Μεταφορών, με στόχο ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό που θα περιλαμβάνει αποφάσεις, χρηματοδότηση και σαφή χρονοδιαγράμματα.

Επιπρόσθετα, σημείωσε πως οι Δήμοι της Μείζονος Λεμεσού έχουν επιλέξει να προσεγγίσουν από κοινού τις ανάγκες της ευρύτερης πόλης και σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Κύπρου και Frederick, επιδιώκουν τη διαμόρφωση ενός ενιαίου γενικού σχεδίου, που θα εξετάσει συνδυασμένα τις μετακινήσεις, τις χρήσεις γης, τις δημόσιες συγκοινωνίες και το δημόσιο χώρο.

Εξάλλου, στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Αρμεύτης έκανε αναφορά στα προβλήματα γραφειοκρατίας που παρατηρούνται στην εκτέλεση έργων, όπως η βραχυπρόθεσμη λύση διάνοιξης εξόδων προς τον υπεραστικό δρόμο αλλά και για το μεγάλο έργο του βόρειου παρακαμπτήριου «που πρέπει να προχωρήσει ως πρώτη προτεραιότητα».

Κατά τον κ. Αρμεύτη η επίλυση του κυκλοφοριακού δεν βρίσκεται μόνο στα λεωφορεία αλλά και στα μεγάλα έργα, στην προώθηση της μικροκινητικότητας, στη δημιουργία χώρων στάθμευσης, στην τιμολογιακή πολιτική των χώρων στάθμευσης κ.α.

Έκανε αναφορά στο θέμα της δημιουργίας ποδηλατοδιαδρομών και στο σάλο που δημιουργήθηκε με τα πασαλλάκια, «που επισκίασε της καλές προθέσεις του ΣΒΑΚ», ενώ σημείωσε πως δεν θα δώσουν λύση «αποσπασματικές λεωφορειολωρίδες».

«Μια κακή αρχή μπορεί να δημιουργήσει δυσφορία, όπως έγινε με τα πασαλλάκια, γι' αυτό και ο Δήμος Λεμεσού έβαλε κάποιες προϋποθέσεις για τις λεωφορειολωρίδες, όπως το να διέρχεται ένα λεωφορείο κάθε 10 λεπτά και όχι κάθε μια ώρα», συμπλήρωσε.

Ανακοίνωσε, εξάλλου, ότι σύντομα θα παρουσιαστεί το master plan για την πόλη, το οποίο θα εξετάζει και διάφορους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης μελλοντικά, όπως το τραμ, «το οποίο δεν το θέλουμε με το έτσι θέλω, αλλά μόνο αν εξυπηρετεί και θα έχει καλύτερα αποτελέσματα».

Την πρώτη ενότητα της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, απασχόλησε η κινητικότητα των πόλεων και το κυκλοφοριακό της Λεμεσού, ενώ η δεύτερη ενότητα ασχολήθηκε με την πράσινη μετάβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Green Week 2026, αύριο Τρίτη, 13 Οκτωβρίου (11:00) θα πραγματοποιηθεί η Πράσινη Διαδρομή ΕΜΕΛ, με ηλεκτρικό λεωφορείο, κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, με επιβαίνοντες τους Δημάρχους της Επαρχίας και τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λεμεσού.