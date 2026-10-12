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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία Ξυλοφάγου: Απορρίφθηκε η έφεση του πατέρα των δύο παιδιών - Παραμένει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη - Εξετάζει νομικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας

 12.10.2026 - 17:58
Τραγωδία Ξυλοφάγου: Απορρίφθηκε η έφεση του πατέρα των δύο παιδιών - Παραμένει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη - Εξετάζει νομικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας

Ο δικηγόρος του κάνει λόγο για θεσμικό κενό στο ζήτημα της εγγύησης και εξετάζει νομικά μέτρα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Περιοχών Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας απέρριψε τη Δευτέρα την έφεση που καταχώρισε ο πατέρας των δύο αγοριών, τα οποία έχασαν τη ζωή τους τον περασμένο Ιούνιο από ασφυξία μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου, κατά της απόφασης για άρνηση χορήγησης εγγύησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου του, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2026, ο πελάτης του θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Σε ανακοίνωσή του, το δικηγορικό γραφείο, αναφέρει ότι σέβεται πλήρως την απόφαση του Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι η άρνηση εγγύησης συνδέεται με θεσμικό κενό που αφορά τη συνεργασία μεταξύ των Βρετανικών Βάσεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κάνει λόγο για θεσμικό κενό

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση δεν βασίστηκε σε συμπεριφορά του πελάτη του, καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρο, δεν έχει ποινικό μητρώο και συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές από την πρώτη στιγμή.

Αντίθετα, ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με τη μαρτυρία που έγινε αποδεκτή από το Δικαστήριο, τα εντάλματα σύλληψης που εκδίδονται από τις Βρετανικές Βάσεις δεν μπορούν να εκτελεστούν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει θεσπίσει νομοθεσία για την επιστροφή προσώπων στις Βρετανικές Βάσεις, σε αντίθεση με τις Βάσεις, οι οποίες διαθέτουν σχετική νομοθεσία για την αντίστροφη διαδικασία.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε μαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία εκκρεμούν περισσότερα από 1.300 εντάλματα σύλληψης.

Εξετάζει νομικά μέτρα κατά της Δημοκρατίας

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά τον πελάτη του, αλλά όλα τα πρόσωπα που κατηγορούνται ενώπιον των Δικαστηρίων των Βρετανικών Βάσεων.

Κατά την εκτίμησή του, η απουσία θεσμοθετημένου πλαισίου από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας περιορίζει στην πράξη το δικαίωμα των κατηγορουμένων στην εγγύηση.

Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρει, και δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, εξετάζονται οι διαθέσιμες νομικές επιλογές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παράλειψη θέσπισης του σχετικού πλαισίου.

«Δεν θα σχολιάσουμε την ουσία της υπόθεσης»

Ο δικηγόρος διευκρινίζει ότι δεν θα προβεί σε σχόλια επί της ουσίας της υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

Παράλληλα, εκφράζει εκ νέου τη βαθιά θλίψη της οικογένειας για τον θάνατο των δύο παιδιών.

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου στις 30 Νοεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία έχει οριστεί η δίκη.

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