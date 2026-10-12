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ΔΙΕΘΝΗ

Μαθητής λυκείου σκοτώθηκε σε έκρηξη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο βόρειο Ισραήλ

 12.10.2026 - 23:38
Μαθητής λυκείου σκοτώθηκε σε έκρηξη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο βόρειο Ισραήλ

Ένας μαθητής λυκείου έχασε τη ζωή του και περίπου 20 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής τη Δευτέρα στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Τον θάνατο του μαθητή επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, με ανάρτησή του στο Χ.

«Συμμερίζομαι το βαθύ πένθος της οικογένειας του αγοριού που σκοτώθηκε στην έκρηξη κατά τη διάρκεια της εκδρομής κοντά στα βόρεια σύνορα και εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού βρίσκονται στο σημείο, συνδράμοντας τα σωστικά συνεργεία, και θα συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια για όσο χρειαστεί. Το περιστατικό διερευνάται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του. Ευχαριστώ όλες τις ομάδες που επιχειρούν στο σημείο για να σώσουν ζωές και να περιθάλψουν τους τραυματίες.

Αυτή τη δύσκολη ώρα, η σκέψη μου είναι με την οικογένεια του αγοριού, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους.»

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πόλη Νεότ Μορντεχάι. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στο σημείο εστάλησαν στρατιώτες και ελικόπτερα.

Η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά.

Πηγή: newsbeast.gr

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