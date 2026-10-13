Τραγωδία των Τεμπών: Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα Χριστοφορου - «Πρέπει να μάθω πώς πέθανε ο δικός μου Κυπριανός»

Ο φοιτητής Νομικής έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, ενώ ο πατέρας του, καταθέτοντας στη δίκη, μίλησε για τον χαρακτήρα και τις αξίες του παιδιού του, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.

Ο Κυπριανός ήταν, όπως τον περιέγραψε, «η καρδιά και η χαρά της οικογένειας», ένα χαρούμενο και αγνό παιδί, με αγάπη για την Εκκλησία και την ελληνική ιστορία. Είχε σχέδια για τη ζωή του και ετοιμαζόταν να παντρευτεί έξι μήνες μετά την τραγωδία.

«Θυμάμαι την τελευταία συνάντηση που είχα μαζί του πριν να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε “περνώ τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου”», ανέφερε συγκινημένος, επισημαίνοντας πως αντί για τον γάμο του γιου του, η οικογένεια κλήθηκε να τελέσει το μνημόσυνό του.

«Για να είναι κάποιος μεγάλος, πρέπει να έχει τέτοια καρδιά», είπε ο κ. Παπαιωάννου αναφερόμενος σε συνομιλία του με τον Κυπριανό για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, με τον πατέρα του να τονίζει πως ο γιος του διέθετε αυτήν τη μεγαλοψυχία.

«Δεν θέλω επ’ ονόματι του Κυπριανού να γίνουν αδικίες», υπογράμμισε, ζητώντας η Δικαιοσύνη να αποδώσει τις ευθύνες εκεί όπου αναλογούν, με τρόπο που θα βοηθήσει τις οικογένειες των θυμάτων να αισθανθούν ότι ζουν σε μια υπεύθυνη κοινωνία.

«Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, πώς πέθανε ο Κυπριανός»

Ο Χριστόδουλος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε επίσης στη χημική οσμή που, όπως είπε, διαπίστωσε στο σώμα του γιου του, θέτοντας ερωτήματα για την προέλευσή της και τις συνθήκες θανάτου του.

«Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις», σημείωσε, προσθέτοντας: «Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα, πώς πέθανε ο Κυπριανός, ο δικός μου ο Κυπριανός».

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους δικαστές, ζητώντας να μη γίνει απόκρυψη στοιχείων, αλλά να έρθουν όλα στο φως και να ερευνηθούν. Όπως τόνισε, οι οικογένειες χρειάζονται απαντήσεις, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν την απώλεια και να συνεχίσουν τη ζωή τους, κουβαλώντας έναν πόνο που, όπως είπε, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ.