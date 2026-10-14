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ΔΙΕΘΝΗ

Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε την επίσκεψη του πρώην αρχικατασκόπου της Αιγύπτου πριν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

 14.10.2026 - 11:18
Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε την επίσκεψη του πρώην αρχικατασκόπου της Αιγύπτου πριν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Την επίσκεψη του πρώην επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών Αμπάς Καμέλ στο Ισραήλ, λίγες ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στο Channel 14.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι δυο τους δεν συναντήθηκαν τότε, καθώς ο ίδιος βρισκόταν σε τελετή μνήμης για τους πεσόντες του Πολέμου του Γιομ Κιπούρ, ενώ πρόσθεσε πως δεν γνωρίζει με ποιον συναντήθηκε ο Αιγύπτιος αξιωματούχος.

«Δεν συναντήθηκε μαζί μου, επειδή εκείνη την ώρα βρισκόμουν σε τελετή μνήμης για στρατιώτες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Η ακριβής ώρα είναι γνωστή, επομένως επρόκειτο εξαρχής για ψέμα. Δεν συναντήθηκε μαζί μου, δεν μίλησε μαζί μου. Υπάρχει όμως ένα άλλο ερώτημα: ένας Αιγύπτιος υπουργός Πληροφοριών βρισκόταν εδώ, παρέμεινε στο έδαφος για 59 λεπτά και θέλω να μάθω με ποιον συναντήθηκε», είπε.

Ο Νετανιάχου, που επιβεβαίωσε εν μέρει το δημοσίευμα του αμερικανικού The Atlantic, πρόσθεσε πως: «Δεν μίλησε μαζί μου. Από πότε ένας επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών συνομιλεί με έναν αρχηγό κράτους; Δεν μου έχει συμβεί ποτέ, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα». Ωστόσο, δύο χρόνια νωρίτερα, το 2021, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε υποδεχθεί τον Καμέλ στην πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ.

Πριν από αρκετές εβδομάδες, το Atlantic δημοσίευσε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο πρώην επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών πραγματοποίησε αστραπιαία επίσκεψη στο Ισραήλ 11 ημέρες πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, κατά την οποία προειδοποίησε για μεγάλη επίθεση της Χαμάς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Καμέλ φέρεται επίσης να είπε: «Εάν δεν αλλάξετε πορεία, η Γάζα θα εκραγεί στα μούτρα σας».

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού διέψευσε ότι ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Καμέλ, χωρίς όμως να διαψεύσει ότι ο Αιγύπτιος αξιωματούχος είχε προσγειωθεί στο Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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