Λάθος με σορό: Προκλητική δήλωση του Υπ. Υγείας- Η αγωνία των συγγενών ήταν τελικά... «χωρίς λόγο»;

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, «το συγκεκριμένο λάθος έγινε από αβλεψία. Δεν έπρεπε να γίνει, προκλήθηκε πολύ μεγάλη αναστάτωση χωρίς λόγο».

Αλήθεια, τι ακριβώς σημαίνει «χωρίς λόγο»;

Η υπόθεση αφορά έναν Βρετανό που απεβίωσε στην Πάφο πριν από περίπου έναν μήνα. Οι συγγενείς του επιθυμούσαν να μεταφερθεί η σορός στη Βρετανία, ωστόσο κατά τη διαδικασία παραλαβής της από το νεκροτομείο Λευκωσίας δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί. Τελικά διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν στον χώρο, αλλά είχε γίνει λάθος στην τοποθέτηση του ονόματος.

Μάλιστα πρόσωπο από το συγγενικό περιβάλλον του αποθανόντος είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για την παραλαβή της σορού.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν λόγο να ανησυχήσουν; Το γραφείο τελετών που ανέλαβε τη διαδικασία δεν είχε λόγο να προβληματιστεί; Έπρεπε όλοι να αντιμετωπίσουν ως κάτι φυσιολογικό το γεγονός ότι μια σορός δεν μπορούσε να εντοπιστεί;

Και το σημαντικότερο: Αν επρόκειτο για έναν δικό σας άνθρωπο, θα μιλούσατε με την ίδια ευκολία για αναστάτωση «χωρίς λόγο»;

Ασφαλώς τα ανθρώπινα λάθη συμβαίνουν. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά ανάμεσα στην αναγνώριση ενός λάθους και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι συνέπειές του.

Μια σορός δεν είναι ένας φάκελος που τοποθετήθηκε σε λάθος συρτάρι, ούτε ένα δέμα που χάθηκε προσωρινά σε κάποια αποθήκη. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και για συγγενείς που δικαιούνται να τον αποχαιρετήσουν με αξιοπρέπεια.

Από ένα Υπουργείο Υγείας θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Μια ξεκάθαρη συγγνώμη και μια εξήγηση για το πώς προέκυψε το περιστατικό θα ήταν ασφαλώς πιο ουσιαστικές από μια αναφορά που αφήνει την εντύπωση ότι η αντίδραση ήταν υπερβολική.

Άλλωστε, πέρα από την ατυχή δήλωση, παραμένει ένα σοβαρό ζήτημα: Πώς γίνεται να υπάρχει λανθασμένη ταυτοποίηση μιας σορού και ποιοι μηχανισμοί ελέγχου εφαρμόζονται ώστε να αποτρέπονται παρόμοια περιστατικά;

Αυτό είναι που οφείλει να εξηγήσει το Υπουργείο. Όχι να αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης της δικαιολογημένης ανησυχίας όσων εμπλέκονται σε μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία.

Γιατί η αναστάτωση δεν ήταν χωρίς λόγο.