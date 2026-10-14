Νίκος Καρβέλας: Πέντε Έλληνες τραγουδιστές αφαιρούν τα τραγούδια του από τα προγράμματά τους

Το ερώτημα που ψιθυρίζεται ήδη έντονα στα πηγάδια της νύχτας είναι ένα. Ποιοι είναι αυτοί οι 5 γνωστοί καλλιτέχνες που προτίμησαν να διαγράψουν από το ρεπερτόριό τους μερικά από τα πιο δημοφιλή κομμάτια της ελληνικής δισκογραφίας; Η επιλογή τους αυτή πηγάζει από την επιθυμία τους να μην μπουν στη διαδικασία να ζητούν προσωπική άδεια από τον ίδιο τον συνθέτη. Μάλιστα, όπως μεταδόθηκε, πασίγνωστη τραγουδίστρια αφαίρεσε πέντε τραγούδια του λίγο πριν από τη μεγάλη της πρεμιέρα! Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιφέρει βαρύτατο οικονομικό πλήγμα στον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος εκτιμάται ότι θα χάσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τα διαφυγόντα πνευματικά δικαιώματα.

Το ντόμινο των εξελίξεων πυροδοτήθηκε αμέσως μετά την άγρια κόντρα που ξεσπασε ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, με αφορμή την πολυσυζητημένη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ. Ο γνωστός δημιουργός, θέλοντας να ορίσει ο ίδιος τους όρους παιχνιδιού, προχώρησε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 σε μια κίνηση-ματ. Ανακάλεσε από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση» τη δυνατότητα να δίνει άδειες για τις ζωντανές δημόσιες εκτελέσεις των τραγουδιών του.