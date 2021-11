Μετά τον Μπάιντεν... ο ύπνος πήρε και τον Τζόνσον στη διάρκεια ομιλίας στην COP26

Συγκεκριμένα, φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media τις τελευταίες ώρες δείχνει τον Τζόνσον, ο οποίος κάθεται δίπλα στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και τον σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, παρακολουθώντας μια ομιλία στη διάρκεια της διάσκεψης για το Κλίμα, να έχει... αποκοιμηθεί χωρίς να φοράει μάσκα!

Το θέμα συζητήθηκε αρκετά από χρήστες στο Twitter, ωστόσο το πρωθυπουργικό γραφείο τοποθετήθηκε, αναφέροντας στη Mirror πως είναι «μεγάλη ανοησία» να υποστηρίζει κανείς ότι ο Τζόνσον κοιμόταν και πως υπάρχουν αρκετές ακόμη φωτογραφίες από την εκδήλωση όπου φαίνεται πως ο Βρετανός πρωθυπουργός ήταν ξύπνιος και φορούσε μάσκα.

Σημειώνεται πως χθες, συζητήθηκε αρκετά για παρόμοιο λόγο, ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος, σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται να κλείνει για λίγο τα μάτια του σε διάρκεια ομιλίας στην COP26.

Joe Biden has been accused of falling asleep during opening speeches of the UN’s climate conference in Glasgow on Nov. 1. Shortly after the president addressed world leaders and said the U.S. is set to take historic action on climate change.



