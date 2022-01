H συγκλονιστική ιστορία της Νταϊάνα Ναϊάντ γίνεται ταινία από το Netflix

Η Νταϊάνα Ναϊάντ, σε ηλικία 64 ετών ήταν η πρώτη που κατέκτησε “την υψηλότερη κορυφή της κολύμβησης”… κολυμπώντας για 53 ώρες μια απόσταση 177 χιλιομέτρων από την Κούβα στη Φλόριντα στον επικίνδυνο ωκεανό, χωρίς κλουβί προστασίας από καρχαρίες. Η απόσταση Aβάνα-Key West είναι μεγαλύτερη των 160 χιλιομέτρων και η προσπάθεια της αθλήτριας ήταν η δεύτερη στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, αφού στα 28 της δεν στάθηκε τυχερή.

‘Nyad’: Jodie Foster & Annette Bening Join The Cast Of The Upcoming Film From ‘Free Solo’ Directors https://t.co/E3vOqErcPA pic.twitter.com/jecO5AWKns