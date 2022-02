Μπάιντεν: Νεκρός ο αρχηγός του ISIS μετά από αμερικανική στρατιωτική επιδρομή

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υποστήριξε ότι χθες , στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής επιχείρησης με την συμμετοχή των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη βορειοδυτική Συρία, σκοτώθηκε ο αρχηγός του ISIS, Αμπού Ιμπραχίμ αλ- Χασίμι αλ- Κουράσι.

«Χθες το βράδυ, υπό την καθοδήγησή μου, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη βορειοδυτική Συρία ανέλαβαν με επιτυχία μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση για να προστατεύσουν τον αμερικανικό λαό και τους Συμμάχους μας και να κάνουν τον κόσμο πιο ασφαλή. Χάρη στην ικανότητα και τη γενναιότητα των Ενόπλων Δυνάμεών μας, εξουδετερώσαμε τον Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi—τον ηγέτη του ISIS. Όλοι οι Αμερικανοί επέστρεψαν με ασφάλεια από την επιχείρηση», είπε ο πρόεδρος σε δήλωση νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες από την πλευρά των Αμερικανών. «Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα μόλις γίνουν διαθέσιμες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

