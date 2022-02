ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνο φωτιστικό LED αποσύρθηκε από την αγορά - Κίνδυνος για ηλεκτροπληξία - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Προϊόν Κατηγορία: Φωτιστικά

Είδος: Φωτιστικό LED (LED Lighting)

Εμπορική επωνυμία: Liper

Μοντέλο: LPDL-20A-Y

Κατασκευαστής: ZHEJIANG LIPER LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD Χαρακτηριστικά: IP65, 220-240 V, 50/60 Hz Χώρα κατασκευής: Κίνα Διανομέας: NICOS FOTSIOS LTD