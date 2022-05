Ριάνα: Γέννησε το πρώτο της παιδί

Την πληροφορία επιβεβαίωσε πρώτο το TMZ. Η 34χρονη τραγουδίστρια ωστόσο, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τη γέννηση του γιου της, ενώ κατά το ΤΜΖ, δεν υπάρχει ακόμη είδηση, ούτε σχετικά με το όνομα του μωρού.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ριάνα, ήταν στις 9 Μαΐου όταν έβγαινε από ιταλικό εστιατόριο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, έπειτα από ένα ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της, ASAP Rocky.

